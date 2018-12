Afla secretele succesului de la o firma de transport din Falticeni

Exista potential in orice domeniu, important este sa gasesti o modalitate prin care sa ai succes si sa devii un exemplu pentru competitorii tai.

Domeniul transporturilor internationale este unul foarte competitiv, iar pentru a avea succes trebuie sa te bazezi pe unele principii indiferent de situatie. Iata cum MokaTrans, o firma din Falticeni a ajuns sa fie indragita de zeci de mii de romani din Anglia.

Principala ruta pe care se axeaza aceasta companie este Romania - Anglia. Fiind si ruta pe care au inceput aceasta aventura in domeniul transporturilor internationale inca de acum 5 ani. MokaTrans a capatat foarte multa experienta, astfel imbunatatindu-si serviciile de la an la an. Care sunt serviciile pe care le ofera si de ce este printre cele mai cunoscute firme de transport Romania – Anglia vei afla in randurile urmatoare.

Transport persoane Romania – Anglia

Cei aproape 300.000 de romani din Anglia apeleaza tot timpul la serviciile de transport persoane Romania – Anglia, in principal din doua motive. Primul este pretul, deoarece fata de transportul aerian costurile sunt aproape la jumatate, iar al doilea motiv este acela ca pot transporta si bagaje mai voluminoase.

MokaTrans efectueaza curse regulate Romania Anglia de aproape 5 ani si este deja un candidat cu experienta in topul firmelor de transport pe aceasta ruta. Acest lucru i-a invatat ca pentru a avea succes, trebuie sa efectuezi servicii de calitate bazate pe anumite principii precum profesionalism, seriozitate, transparenta si corectitudine. Nu in ultimul rand, punctualitatea este un lucru foarte apreciat in acest domeniu si de care trebuie sa dai dovada la fiecare cursa.

Astfel, MokaTrans ofera foarte multe beneficii clientilor sai, motiv pentru care acestia se intorc cu drag de fiecare data. Transportul door-to-door este printre cele mai apreciate, deoarece scuteste calatorul de costuri suplimentare la taxiuri, transport in comun, etc. Asa cum spuneam mai sus, romanii apreciaza aceste tipuri de servicii pentru bagajele pe care le pot transporta extra. Ei bine, MokaTrans permite transportul unui bagaj de pana la 40 de Kg gratuit, iar ce depaseste aceasta greutate se taxeaza cu doar 1 lira/kg.

Transport colete Romania – Anglia

Daca tot am adus vorba despre bagaje, sa discutam putin si despre serviciul de transport colete Romania – Anglia pe care MokaTrans il efectueaza cu succes de ani buni. Printre principalele motive pentru care romanii aleg acest tip de serviciu se numara: rapiditatea cu care se efectueaza transportul, costurile reduse si limite aproape inexistente la transportul coletelor.

Daca in cazul serviciilor de curierat internationale pretul unul colet de 40 de Kg poate sa depaseasca 200 de lire din Anglia in Romania, unde platesti fiecare kilogram si kilometru in plus. In cazul MokaTrans, costul unui colet de 40 Kg ajunge la doar 40 de lire si nu se contorizeaza kilometri suplimentari. Mai mult decat atat, livrarea se face door-to-door fara nici un cost in plus. Din acest motiv, romanii din Anglia fac alegerea cea mai corecta si logica atunci cand trimit prin MokaTrans.ro coletul in tara.

Transport auto Romania – Anglia

Desi reglementarile din Romania fac tot mai dificila inscrierea unui autoturism cu volan pe dreapta, acest lucru nu este un impediment pentru firmele de transport auto de pe ruta Romania – Anglia. Exista sute de autoturisme importate lunar in tara, pentru service-urile care au nevoie de piesele acestora.

MokaTrans dispune de platforme omologate si autorizate la nivel international, asadar este un ajutor de incredere atunci cand vrei sa transporti un autoturism in tara. De asemenea, beneficiezi si de asigurare in cazul incidentelor pe parcursul transportului.

Acestea sunt cele trei servicii pe care MokaTrans le efectueaza cu succes si motivele pentru care a ajuns una dintre cele mai importante companii de transport international din Romania. Daca doresti sa apelezi si tu la serviciile lor, o poti face pe pagina web: https://www.mokatrans.ro/.