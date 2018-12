Care varianta este mai buna dintre coroana metalo-ceramica si coroana din zirconiu?

Recuperarea zambetului pierdut din cauza dintilor lipsa este din ce in ce mai facila. Implanturile dentare, coroanele dentare si aparatele dentare performante pot acoperi chiar si cele mai mari goluri.

Cele mai uzuale interventii insa, conform celor de la draristide.ro, sunt coroanele dentare. Fie ca sunt puse pe un implant dentar sau pe un dinte deja existent, care a avut probleme, acestea reusesc sa ofere o estetica extrem de buna.

Coroane dentare de zirconiu sau metalo-ceramice?

Atunci cand este vorba despre implant dentar preturi foarte variate pot sa incline mult balanta catre solutia mai ieftina. In cazul coroanelor dentare, diferentele nu sunt chiar atat e mari. Este adevarat ca stomatologii impun pentru o coroana zirconiu pret mai mare, insa nu mult mai mare decat pentru una metalo-ceramica, ceea ce ii face pe multi pacienti sa incline rapid balanta inspre coroanele de zirconiu.

In principiu, in momentul in care se alege materialul din care este realizata coroana dentara trebuie sa se tina cont de pozitia dintelui in cavitatea bucala si de proprietatile materialului. Ambele materiale prezinta avantaje si dezavantaje, insa foarte multe avantaje inclina balanta spre varianta din zirconiu.

1. Coroana din zirconiu. Are marele avantaj estetic, fiind aproape identica cu dintii naturali. Zirconiul este un metal de culoare alba si este foarte rezistent. Spre deosebire de alte metale, este tolerat foarte bine in organism si nu produce nicio reactie chimica adversa. Conform specialistilor, rezista foarte mult timp, considerandu-se a fi o investitie pe viata. De asemenea, un mare avantaj al coroanei de zirconiu este faptul ca in momentul in care se pune pe un dinte natural, este necesara indepartarea unei cantitati minime de tesut dentar. Singurul dezavantaj este pretul ceva mai piperat in comparatie cu cel al coroanei metalo-ceramice, insa tinand cont ca este o investitie pe viata, merita.

2. Coroana metalo-ceramica. Este folosita de foarte multa vreme si este o solutie eficienta si rezistenta. Majoritatea stomatologilor folosesc coroanele metalo-ceramice si au experienta in prelucrarea lor. Din pacate, pot duce la diverse reactii alergice si coloreaza gingia intr-un mod inestetic. De asemenea, in timp, metalul poate cauza un gust neplacut in gura.

Ce este de fapt o coroana dentara?

Este o lucrare protetica ce poate sa inlocuiasca un dinte atat din punct de vedere estetic cat si din punct de vedere functional. Este ideala pentru situatiile in care dintii naturali sufera de pe urma unor carii profunde, au fost fracturati sau au o uzura accentuata. De asemenea, coroanele dentare pot fi ideale si in cazul muscaturii incorecte sau a ocluziei.

In ultimii ani, tehnica de utilizare a coroanei dentare a devenit din ce in ce mai performanta iar materialele utilizate au ajuns si ele sa fie mai rezistente si mai placute din punct de vedere estetic, asadar, cei care au o problema in cavitatea bucala ar trebui sa ia serios in considerare o coroana.