De ce criterii trebuie sa tii cont atunci cand alegi un service de telefonie mobila?

Chiar daca reusesc sa cumuleze o sumedenie de functii din cele mai performante, de la filmare, navigare si internet pana la aplicatii diverse si multe altele, smartphone-urile prezinta inca vulnerabilitate si sensibilitate, motiv pentru care cei mai multi dintre detinatorii unor astfel de gadgeturi ajung in situatia de a apela la un service gsm.

Cauzele pentru care aceste dispozitive inteligente ajung sa nu mai functioneze optim pot fi dintre cele mai diverse. Prin urmare, poate fi vorba de o zgarietura foarte vizibila din cauza faptului ca telefonul este tinut adesea in spatii nepotrivite sau in preajma obiectelor ascutite, de un display spart in totalitate sau partial, probleme cu bateria, camera video, difuzorul si multe altele. Indiferent de cauza care a dus la functionarea defectuoasa a telefonului sau chiar la incapacitatea de a mai putea fi folosit, este bine sa se aleaga un service gsm care sa-i inspire incredere si siguranta utilizatorului, alaturi de certitudinea ca se va gasi solutia optima, astfel incat rezultatele sa fie satisfacatoare.

Iata principalele aspecte de urmarit atunci cand esti pus in situatia de a calca pentru prima data pragul unui service de telefonie mobila.

Experienta pe piata cu care se lauda

Ca in orice alt domeniu, iti vei dori sa ai de-a face cu specialisti in adevaratul sens al cuvantului. Ei bine, se poate intitula expert acela care detinte nu doar cunostintele necesare pentru a identifica problema aparuta la telefonul respectiv, ci si experienta in domeniu care va ajuta la gasirea unei modalitati eficiente de reparare.

Ultimul lucru pe care ti-l vei dori este sa nimeresti un serviciu de telefonie mobila care sa puna un diagnostic gresit smartphone-ului. Acest lucru se traduce nu doar prin munca de prisos, ci si prin bani pierduti si timp irosit. Ideal ar fi sa se apeleze la un service specializat, cu vechime si renume pe aceasta nisa.

Reparatie rapida

Necesitatea de a utiliza telefonul este una zilnica si nu poate fi amanata, astfel ca timpul de reparatie este un factor esential care trebuie luat in considerare. De exemplu, la Glassgsm, cele trei operatiuni, respectiv livrarea, repararea si returnarea telefonului reparat dureaza numai 3 zile. In cazul in care poti ajunge cu telefonul la locatia fizica situata in orasul Suceava vei avea posibilitatea sa pleci cu acesta reparat intr-un interval de 30-90 de minute. Daca nu vei putea ajunge, ti se va trimite un link ce iti ofera posibilitatea de a urmari reparatia in timp real, pentru a te asigura ca totul decurge ca la carte.

Folosirea exclusiv de piese originale

De fiecare data, operatiunea de inlocuire display S8, a unei carcase pentru iPhone 6 sau a unui buton ON/OFF pentru Huawei P10 Plus (enumerari cu titlu de exemplu) trebuie sa se faca cu piese de inalta calitate, neaparat originale. Altfel, o reparatie ieftina se traduce adesea printr-o depanare costisitoare. Este de la sine inteles ca preturile foarte mici pe care le practica anume service-uri gsm ascund piese de o calitate inferioara, ce nu vor rezista in timp.

Garantia primita

Un service gsm care se respecta nu doar ca foloseste numai piese originale si asigura o reparatie ireprosabila a telefonului, fara loc de greseala, insa ofera la returnarea produsului si un certificat de garantie valabil pentru o anumita perioada de timp. Acesta este practic o dovada de profesionalism si incredere pe care o prezinta serviciul de telefonie mobila in fata clientilor sai. Pe de alta parte, cei care apeleaza la ajutorul unor asa zisi specialisti in telefoane, realizeaza dupa o perioada scurta de timp ca telefonul intampina aceleasi probleme, insa nu au la indemana acest certificat de garantie, menit sa ii scuteasca de noi cheltuieli.

Desi la Glassgsmvei primi o garantie valabila timp de 6 luni, exista sanse slabe sa o folosesti. Cand priceperea si cunostintele celor de aici se imbina magistral cu piese de calitate, iar operatiunea in sine se realizeaza cu maxima atentie si rigurozitate, rezultatul nu poate fi decat cel conform cu asteptarile.

Nu in ultimul rand, tot aici vei primi sfaturi avizate si solutii rentabile, pliate pe nevoile telefonului tau. Preturile practicate sunt corecte, deci inca un motiv in plus pentru care merita sa apelezi la acest service gsm atunci cand constati ca telefonul tau s-a defectat.