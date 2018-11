Viorica Dăncilă anunță schimbările din Guvern: L. Olguța Vasilescu - Transporturi, Marius Budăi- Ministerul Muncii, N. Bădălău -Economie, Alexandru Petrescu - Comunicații, Daniel Breaz- Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului - Bogdan Matei, Ministerul Dezvoltării- Ilan Laufer, Ministerul Apărării- Gabriel Leș, informează MEDIAFAX.

"La ministerul Transporturilor, Lia Olguța Vasilescu. Am văzut că are capacitatea de a duce la bun sfârșit proiecte pentru România, cum ar fi Legea pensiilor. Sperăm ca experiența sa în cadrul Ministerului Muncii să fie reflectată și în Ministerul Transporturilor. Am propus pentru Ministerul Muncii pe Marius Budăi. Acesta e șeful Comisiei pentru buget finanțe și bănci și e dublat de experiența pe care o are în administrație. La Ministerul Economiei nominalizarea este Niculae Bădălău. Am considerat că este nevoie de o persoană cu autoritatea pentru a accelera proiectele", a anunțat premierul Viorica Dăncilă.

Aceasta a făcut publice și deciziile privind portofoliile de la Cultură, Comunicații și Dezvoltare.

"Alexandru Petrescu este nominalizarea la Ministerul Comunicațiilor. La Ministerul Culturii este Daniel Breaz. Cred că avem nevoie de rogurozitatea matematică a acestui profesor care să miște lucrurile în bine. Dl Bogdan Matei la Ministerul Tineretului și Sporturilor. Am propus revenirea unui fost ministru, este vorba de Ilan Laufer. Vreau să îi mulțumesc dl Fifor pentru activitatea sa. Lasă un minister la cheie, iar pentru acest minister l-am propus pe dl Gabriel Leș, care a mai fost la Apărare", a mai spus Dăncilă.