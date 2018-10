Tânărul în vârstă de 19 ani, care ar fi amenințat un bărbat cu un pistol la stația de metrou Piața Victoriei pe 24 octombrie, a fost prins și ulterior reținut, informează MEDIAFAX. El a fost prinsieri tot la metrou, iar în geanta sa au fost găsite un pistol cu aer comprimat și un briceag, informează Poliția Capitalei.

"Din cercetările efectuate s-a stabilit, că la acel moment, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in statia de metrou Piata Victoriei ar fi amenințat un bărbat, cu un pistol, după care a părăsit zona. Ulterior in timp ce se afla într - un tren de metrou oprit in stație, ar fi agresat mai multe persoane, după care a fugit", arată Poliția Capitalei.

În geanta tânărului, polițiștii au găsit un pistol cu aer comprimat, fără autorizație și un briceag.

Tânărul de 19 ani a fost reținut și urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de luare a unei măsuri preventive pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.