Tudorel Toader: Eu nu am vorbit despre remaniere cu Dragnea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, vineri, la Suceava, că nu a vorbit cu preşedintele PSD despre remanierea sa din Guvern, precizând că i-ar fi incomod să deschidă un asemenea subiect, deoarece nu ar fi deloc adecvat, informează MEDIAFAX.

„Astăzi fac parte din al treilea guvern. De câte ori s-a schimbat un guvern, acuma nu se pune problema schimbării, ci doar a unei posibile remanieri (...) De fiecare dată am spus că eu îmi îndeplinesc atribuţiunile până în momentul în care apare în Monitorul Oficial un nou ministru al Justiţiei, pentru că este un principiu de rang constituţional care spune că trebuie să asigurăm continuitatea funcţionării autorităţilor. Nu poţi să spui am auzit că, şi atunci închizi biroul, ministerul şi pleci. Eu nu am vorbit despre aşa ceva, vă rog să acceptaţi, mi-ar fi incomod să deschid eu subiectul şi chiar n-ar fi deloc adecvat şi adaptat. Îmi voi îndeplini atribuţiunile până când apare un eventual alt ministru”, a spus Tudorel Toader.