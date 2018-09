Teodorovici despre modificarea pachetului de servicii medicale: „Nimeni nu va avea de suferit”

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, susține că a propus modificarea pachetului de servicii medicale, deoarece sunt multe aspecte rămase neclarificate în acest domeniu, astfel că mulți bani sunt ineficient cheltuiți, dar nimeni nu va primi mai puține servicii medicale decât în prezent, informează MEDIAFAX.

„Nimeni nu va avea de suferit, nu va avea mai puțin decât are astăzi, ca serviciu medical. Dacă se va purta vreo discuție, pleacă de la ceea ce este astăzi. Nimeni nu va fi văduvit de un serviciu medical pe care astăzi îl primește”, a spus Teodorovici, în cadrul unor declarații de presă la sediul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Oficialul din MFP a menționat că despre pachetele de sănătate trebuie să poarte o discuție ministrul Finanțelor, cel al Sănătății, președintele Casei Naționale de Sănătate și alți factori implicați (manageri de spitale etc.). „Sunt mult spețe care trebuie clarificate, că vorbim de legislație, de modul în care se cheltuie banii la nivelul Casei de Sănătate, că vorbim modul în care sunt finanțate programele naționale de sănătate”, a subliniat Teodorovici.

Acesta s-a referit la faptul că finanțarea atrasă de casele de sănătate are o valoare cumulată de 7-8 miliarde de euro pe an, „foarte multe fonduri”, dar „lucrurile care se fac în această zonă nu sunt suficiente”. „Sunt analize care trebuie făcute cu ocazia noului buget, pe 2019. Este și cazul sănătății, va fi și cazul altor sectoare, că vorbim de transporturi, de ministerele mari cu multe companii în subordine, pentru că, am spus-o de ani de zile, și-acum este momentul să o punem în practică, sunt foarte multe resurse financiare care se duc spre anumite activități în mod nejustificat”, a detaliat Teodorovici.

În plus, la această discuție pot participa și foștii miniștri ai sănătății, precum Nicolae Bănicioiu, care a fost ministru în Guvernul Victor Ponta, între martie 2014 și noiembrie 2015. „Este o discuție care s-a mai purtat, chiar și cu domnul Bănicioiu. Chiar și dânsul poate veni la discuția respectivă. Toți (foștii) miniștri pot veni”, a mai spus Teodorovici.