Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi seara, după opt ore de audieri în comisia SRI, că a comunicat parlamentarilor poziția sa cu privire la protocoale, dar a vorbit și despre protestele din 10 august, informează MEDIAFAX.

"Am spus tot ce voiau să se știe despre ele și domnul Manda o să vă dea toate detaliile. Am speranța că am fost extrem de coerent și concis astfel ca parlamentarii să fi înțeles ce le-am comunicat", a declarat Eduard Hellvig, la ieșire.

Întrebat dacă a discutat și despre protestele din 10 august, acesta a răspuns: "Am comunicat și despre porteste, evident".

Eduard Hellvig a fost audiat timp de opt ore în comisia de control SRI.