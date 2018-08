"Life is like a tennis game" de Horia Tecău a fost lansată în cadrul ediției 2018 a evenimentului Arthur Ashe Kids’ Day, reunind manifestări dedicate copiilor pasionați de tenis, în deschiderea US Open Grand Slam, la New York, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Varianta în limba engleză a cărții "Viața în ritm de tenis", apărută la Curtea Veche Publishing, este prima carte pentru copii scrisă de un jucător de tenis din România. Horia Tecău le povestește celor mici ce înseamnă să ai o pasiune, ce înseamnă să cazi, să te ridici, să ai încredere în propriile forțe și cu perseverență să mergi mai departe. Copiii află cum primul sport practicat de Horia a fost, de fapt, înotul, cum a descoperit tenisul și a câștigat primul campionat național, cine au fost antrenorii săi, cum a fost experiența primului turneu de grand slam ori cea a Wimbledon-ului. Volumul este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, care descoperă în carte și mici exercițiii prin care au ocazia să își scrie propria poveste despre pasiuni și reușite, explică editorii.

Tenismenul român s-a declarat "fericit să împărtășesc ce am învățat despre disciplină, respect, spirit de echipă, gestionarea înfrângerilor, curaj, încredere în sine, și multe altele prin ceea ce am trăit în tenis".