Transportul, indiferent de tipul lui, are o pondere de 25% în totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, cel terestru având totuşi cea mai mare contribuţie dintre toate formele de transport, se arată într-un raport publicat de The International Council on Clean Transportation (ICCT) și citat de MEDIAFAX.

Conform documentului, în 2018, transportul terestru are o pondere de 77% din contribuţia totală a mijloacelor de transport (adică din procentajul de 25%) la emisiile de gaze cu efect de seră. În acelaşi timp, transportul maritim are o pondere de 10%, cel aerian de 10% şi cel feroviar de doar 3%.

Previziunile ICCT pe termen lung, mergând până în anul 2060, arată, însă, o schimbare radicală a ponderilor.