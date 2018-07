O fată în vârstă de 10 ani, din Iaşi, cu probleme psihice, a fost găsită de agenţii Poliţiei Locale, legată de stâlpul casei și dezbrăcată. Poliţia şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi au fost sesizate, fiind demarate mai multe anchete în acest caz, informează Mediafax.

Reprezentanţii Poliţiei Locale Iaşi au sesizat, sâmbătă seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) că au găsit o fată cu dizabilităţi psihice, care ar fi fost ţinută de părinţi dezbrăcată şi legată de un stâlp al casei, în zona Cicoarei.

"Am fost sesizaţi de către Poliţia Locală cu privire la faptul că o minoră de 10 ani era dezbrăcată şi legată cu un material textil de stâlpul casei respective, casa fiind făcută din cartoane, puţin lemn şi nişte material textil. Familia locuieşte acolo de la începutul lunii februarie 2018, iar mama spune că minora are probleme psihice şi, pentru a nu risca să fugă în pădure sau să iasă pe stradă şi să fie accidentată de maşini, când pleacă după apă, o leagă cu un batic de un stâlp", a declarat duminică Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi.

Aceasta a adăugat că a fost întocmit un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.

"Am fost sesizaţi pe linia de urgenţă a DGASPC şi un psiholog şi un asistent social s-au deplasat la faţa locului, alături de agenţi ai Poliţiei locale şi din cadrul Secţiei VI de Poliţie. S-a confirmat ceea ce constataseră agenţii Poliţiei Locale. Fetiţa este încadrată în grad grav de handicap cu o afecţiune psihică, ea nevorbind, aceasta fiind ţinută în condiţii absolut improprii. Mama fetei şi concubinul acesteia au explicat că, în familia respectivă, nu mai există copii minori, sunt numai copii majori, în afară de fetiţă", a declarat Tiberiu Bantaş, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iaşi.

El a adăugat că reprezentanţii instituţiei au preluat fetiţa cu o ambulanţă şi aceasta a fost dusă la Spitalul "Sfânta Maria", din Iaşi, unde a fost stabilizată şi tratată.

"Mama fetiţei a declarat că o ţinea legată deoarece avea diferite treburi şi nu o putea supraveghea, astfel că luase acea măsură pentru a nu se răni în vreun fel. Când am ajuns noi acolo, fetiţa nu mai era dezbrăcată. În plus, condiţiile erau execrabile acolo. Au un pat adunat de pe la ghenă, fără lumină. Se ştie ce condiţii de trai sunt în cartierul intitulat generic Dallas! Mama are, de exemplu, un act de identitate provizoriu. Acolo trăiesc multe persoane care nu au nici acte de proprietate, nici acte de identitate", a adăugat Bantaş.

Acesta a adăugat că fetiţa va intra sub protecţie specială şi, cel mai probabil, va merge într-un centru pentru copilul cu handicap sever.