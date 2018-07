Călin Farcaș, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Brașov, care aștepta un transplant pulmonar de mai bine de doi ani, a murit luni noapte la Institutul „Marius Nasta” din Capitală, ministrul Sorina Pintea precizând că există un protocol cu Eurotransplant, însă a intrat în vigoare abia anul acesta, informează Mediafax.

„Există un protocol cu Eurotransplant, protocol care nu a fost semnat, pentru că România nu și-a îndeplinit obligația. Abia anul acesta am început să disponibilizăm organele pentru Eurotransplant și, după cum știți, doi plămâni au plecat spre Eurotransplant. Adică protocolul a început să funcționeze de anul acesta, de când am dat organe. Ministerul Sănătății a aprobat dosarul lui Călin, teoretic. Practic, nicio clinică din Eurotransplant nu l-a acceptat. Din presă am aflat că a fost acceptat la o clinică din India, însă e greu de spus dacă el ar fi rezistat drumului până acolo. (...) Eu am cerut un rezumat al dosarului lui, dar știam că starea lui era gravă încă de anul trecut”, a declarat, pentru MEDIAFAX, ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Tânărul Călin Farcaș avea strânși banii necesari pentru transplant, au confimat reprezentanții Institutului „Marius Nasta”.

„Da, a murit noaptea asta. Avea o boală gravă și veche și nu a mai reacționat la tratament. S-a prezentat joi, săptămâna trecută, la spital pentru o evaluare, însă starea lui era gravă și s-a decis internarea lui. A fost internat direct în Terapie Intensivă cu insuficiență cardiacă foarte severă și a făcut stop cardiac. (...) Da, avea banii strânși pentru transplant, însă starea lui s-a agravat. Am înțeles ca centrul care îl primea cu bani era în India”, a precizat Irina Strâmbu, purtătorul de cuvânt al Institutului „Marius Nasta” din Capitală.

Călin Farcaș, din Teliu, a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu hipertensiune pulmonară, fiind dependent de aparatul de oxigen. În luna aprilie a acestui an, zeci de brașoveni s-au strâns în fața Spitalului Clinic Județean din oraș, pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește transplantul pulmonar în România.