Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății în guvernarea Ponta, a anunțat că demisionează din PSD și va trece la formațiunea nou-înființată în care se află și Victor Ponta, informează MEDIAFAX.

"Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am făcut multe lucruri bune. Supărarea mea față de conducerea de acum a PSD a cunoscută, deprofesionalizarea continuă. Nu pot să fiu părtaș cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta. Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesioniști. Ce se în tâmplă în PSD nu are legătură cu PSD", a declarat Nicolae Bănicioiu, la Antena 3.

Acesta a mai reproșat conducerii PSD că ia decizii contradictorii, cum ar fi cea legată de Pilonul II de Pensii.

"Cred că stânga trebuie să aibă în continuare existența într-o formă să nu ne facem de râs. Aceasta este de exemplu Pro România", a mai spus Bănicioiu.