Filmul "Labirintul: Tratament letal/ Maze Runner: The Death Cure" se menține pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 621.510 lei, informează MEDIAFAX.

Al treilea și ultim film din seria SF regizată de Wes Ball - adus în România de Odeon Cineplex - îl prezintă pe Thomas, care conduce grupul său din Luminiș în ultima și cea mai periculoasă misiune de până acum.

Pe locul al doilea în box office-ul românesc de weekend s-a situat premiera "Pentru toţi banii din lume/ All the Money in the World", adusă în România de Vertical Entertainment, care a avut încasări de 464.179 de lei. Pentru rolul din acest film, Christopher Plummer a primit un Glob de Aur și a fost nominalizat la premiile Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie.

Pe poziția a treia s-a situat o altă premieră, animația "Primul Crăciun/ The Star", care a avut încasări de 377.339 de lei de vineri până duminică. Potrivit cinemagia.ro, filmul, distribuit în România de InterComFilm Distribution, urmărește povestea măgarului Bo și a prietenilor săi, în timp ce devin eroii anonimi ai primului Crăciun