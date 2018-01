Ministrul Educației, Liviu Pop, a lansat o competiție între autorii de manuale, nu între edituri și cere organelor de urmărire penală să ia măsuri împotriva celor care au lansat pe piață materiale auxiliare, neautorizate, care sunt folosite în procesul educațional, informează MEDIAFAX.

Ministerul Educației a declanșat o competiție între autorii de manuale, după ce ministrul Liviu Pop a decis să renunțe la ordinul care limita scrierea manualelor numai de către edituri și care impunea un monopol în acest domeniu.

“Competiția de autori de manuale a început la nivelul sistemului de învățământ din România. Noi vom rescrie manualele pentru clasele întâi, a II-a și a VI-a pentru ca anul acesta școlar copiii de clasa a VI-a vor intra cu noile manuale școlare și vom completa loturile de manuale pentru clasele a III-a, a IV-a și a V-a. Am văzut că în cei 5 - 6 ani de zile, unii baroni ai manualelor, nu am fost interesați de toate disciplinele. Vom avea acel manual de bază care va fi corespondentul fiecărei programe școlare pentru noua curriculă I - VI. Această competiție este între autori de manuale și invit pe toți autorii de manuale din toată lumea să scrie manuale școlare, nu este competiție între edituri, în care trei edituri blocau, că așa era legea atunci, blocau accesul altor autori de manuale și ele dictau cu cine și cum se facă manualele. Astăzi, orice cetățean din lume care vrea să scrie un manual școlar pe programa școlară poate să facă lucrul acesta”, a declarat, vineri, la Bistrița, ministrul Liviu Pop.

Pop a explicat și modalitatea în care se vor evalua manualele pe care toți profesorii sunt invitați să le scrie: “Depunem proiectul de manual la Editura Didactică și Pedagogică, se face evaluarea în așa fel încât în luna mai a acestui an să avem toate manualele licitate, astfel ca pentru prima dată după 27 de ani să avem absolut toate manualele în școli”.

Pop a mai spus că se va realiza o primă evaluare, primii trei autori de manuale calificați vor intra într-o evaluare la nivelul fiecărei unități școlare, apoi fiecare profesor pe disciplina respectivă va evalua și va spune dintre cele trei variante care este cea mai bună.

„Se face o competiție națională, cel care a ieșit pe locul întâi va fi manual unic sau de bază la nivel național“

„Se face o competiție națională, cel care a ieșit pe locul întâi va fi manual unic sau de bază la nivel național. Nu o să facă nimeni într-un birou, de la minister, un manual că așa i se pare lui bine că trebuie să funcționeze școala”, a explicat ministrul.

Liviu Pop a declarat la Bistrița că regulamentul școlilor a fost modificat, principalul motiv fiind limitarea și reglementarea materialelor didactice auxiliare folosite de cadrele didactice, multe dintre ele fără a avea avizul ministerului educației.

Până în prezent, Ministerul Educației Naționale a aprobat aproximativ 1.000 de materiale auxiliare care pot fi folosite în școli și a respins de la autorizare câteva sute, avertizând că după aprobarea Codului de Etică al profesorului, acei dascăli care vor utiliza manuale sau auxiliare neavizate de minister vor fi nevoiți să dea explicații.