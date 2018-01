Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința de ieri, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobânzii de politică monetară. De asemenea, conducerea BNR a decis majorarea cu 0,25 puncte procentuale a facilităților de depozit și de creditare, informează MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, în şedinţa din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât următoarele:

- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 1,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;

- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,00 la sută pe an de la 2,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;

- Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.