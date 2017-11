Într-o lume care își întoarce fața de la carte, profesorul universitar Ion Bănșoiu, directorul general al editurii Paiedia, a construit, la propriu, o carte uriașă, pe care a botezat-o "Mama Cărților", informează Mediafax.

Imprimată pe hârtie manuală fabricată artizanal de editură într-un laborator alchimic de la marginea Bucureștiului, bogat ilustrată cu gravuri ce reproduc fidel originalul, "Mama Cărților" a luat naștere pornind de la o "sugestie" pe care profesorul Bănșoiu a găsit-o în conferințele susținute de Jorge Luis Borges, în anii 70.

"Mama Cărților" conține capitole din Divina comedia, 1001 de nopți, Don Quijote, Decameronul, Povestea prințului Siddharta, Caballa.

"A durat destul de mult timp până s-a conturat ideea unei cărți imense care să arate ca o «Mamă» a cărților și să simbolizeze trecerea la modernitate, sub sugestia comentariilor borgesiene. Această carte s-a făcut. Am fost cuprins ca de o febră cât a durat construcția ei; având această febră m-am gândit la «Mama cărților» ca la personajul unei alegorii, ca la cineva care își caută locul într-o lume în care documentele, gândurile, imaginile trec ca undele printre oameni și se opresc la ei când aceștia le fac un semn, și pleacă de lângă ei la un alt semn; m-am gândit și la faptul că aceste semne devin rare când e vorba de lucruri de genul marilor opere ale unei umanități trecute, fără unde și semnalizări. Acest personaj alegoric ar putea arbitra situația pe care o generează această părăsire, a faptului că oamenii și-au luat privirea de la ele, sub puterea undelor digitale; ea ar putea să-și regizeze dispariția pentru ca oamenii să înțeleagă o tragedie și un sacrificiu de care nu sunt încă deplin conștienți. " – spune profesorul Bănșoiu.

Mama Cărților este expusă la Târgul de carte Gaudeamus, care are loc, până duminică, la București, Pavilionul central Romexpo.

Intenția profesorului Bănșoiu este ca această carte să se constituie într-un strigat de atenție, în condițiile în care oamenii își întorc privirea de la carte.