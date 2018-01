Decesul cântăreței Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, pe 15 ianuarie, ar fi fost cauzat de o supradoză de fentanil, un analgezic opioid folosit ca anestezic și în tratarea durerilor cronice, medicament care i-a provocat moartea și artistului Prince, în aprilie 2016, scrie Mediafax.

Acest medicament a fost găsit de poliție chiar lângă patul din camera de hotel unde artista a fost găsită moartă.

Pe 15 ianuarie, Dolores O'Rior­dan a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra, oraș în care se afla pentru o sesiune de înregistrări. Artista avea 46 de ani.

Poliția britanică a anunțat, în ziua următoare, că decesul cântăreței Dolores O'Riordan nu este considerat suspect și că medicii legiști urmează să afle care au fost cauzele morții.

Având în vedere supradoza de fentanil, poliția suspectează o sinucidere, dar așteaptă rezultatele testelor toxicologice. Ipoteza sinuciderii nu este improbabilă, pentru că, în 2013, Dolores O'Riordan a încercat să se sinucidă prin supradoză de droguri, spunând ulterior că suferea de depresie și că a avut o cădere psihică.

O'Riordan a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în mai 2017.

Dolores era de părere că problemele sale emoționale au drept cauză faptul că a fost abuzată când era copil.

Dolores Mary Eileen O'Riordan, născută pe 6 septembrie 1971, în Irlanda, era cântăreaţă şi compozitoare. A fost solista trupei rock The Cranberries timp de 13 ani, înainte ca aceasta să ia o pauză, în 2003, până în 2009, când membrii formaţiei s-au reunit.

Trupa The Cranberries are în palmares peste 40 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, 4 albume în Billboard 200 ("Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", "No Need To Argue", "To the Faithful Departed and Bury the Hatchet") şi opt single-uri în topul Modern Rock Tracks chart din Billboard Magazine, barometrul industriei muzicale internaţionale.