O știre relatată de presa din Ucraina anunță că probele de laborator au confirmat că două autotrenuri care au venit din România, în luna august a acestui an, transportau 960 de kilograme de Kratom, un nou drog care se răspândește puternic în toată lumea.

În acte, cele două transporturi erau declarate ca fiind de ceai.

Funcționarii vamali din Cernăuți, în cooperare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au descoperit aproape o tonă de substanță narcotică ce era introdusă ilegal în Ucraina, a anunțat presa din țara vecină.

Cele două vehicule veneau din România în Ucraina, au trecut prin Vama Siret și au fost ulterior oprite pe teritoriul Ucrainei.

Substanța narcotică era ascunsă în interiorul vehiculelor.

960 de kilograme de droguri, confiscate în Ucraina, din două camioane care veneau din România

Kratomul este clasificat drept substanță narcotică – o plantă a cărei circulație este restricționată – în ceea ce privește trecerea frontierei vamale a Ucrainei.

Descoperirea acestei substanțe narcotice a fost rezultatul unei operațiuni comune cu Direcția SBU din regiunea Cernăuți.

În Statele Unite ale Americii ia amploare Kratom, noul drog natural, care nu este un opioid sintetic și nu se încadrează în aceleași categorii, dar cele mai recente date indică faptul că impactul său asupra sănătății este semnificativ şi că poate provoca efecte negative la nivel fizic.

Cel mai recent raport despre Kratom indică o creștere de 1.200% a consumului în interval de zece ani de zile.

960 de kilograme de droguri, confiscate în Ucraina, din două camioane care veneau din România