9 ani de pușcărie pentru un tânăr care și-a ucis un prieten cu o bâtă

Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au dat sentința definitivă într-un caz de omor petrecut la Dornești la finele anului trecut, în noaptea de 30 spre 31 decembrie mai exact.

Ionel-Saul Iorga are de executat 9 ani de pușcărie, pedeapsă din care a ispășit deja mai bine de șapte luni de detenție preventivă.

Crima s-a produs în locuința celui decedat.

În baza datelor adunate, în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sprijiniți de către specialiști criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic, au descins în două locații din Arbore și Dornești.

Suspectul a fost identificat la imobilul din Dornești, acolo unde s-au găsit și mai multe articole de îmbrăcăminte purtate de autor în momentul crimei, ce prezentau urme de substanță brun-roșcat cu aspect de sânge, precum și telefonul mobil utilizat de autor.

Ionel-Saul Iorga a recunoscut fapta și a precizat că a băut mai multe pahare de alcool cu Marius-Andrei Magdici, de 38 de ani, iar la un moment dat cei doi s-au certat, iar de aici și până la scenele de violență care au condus la deces nu a mai fost decât un pas.

Mai precis, agresorul l-a lovit în zona capului, cu o bâtă, pe prietenul de pahar.

Autorul faptei a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior pe numele său a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile pentru infracțiunea de ”omor”. Mandatul a fost emis chiar pe 1 ianuarie 2026.