8 suceveni au aflat că au diabet și alți 15 au prediabet, în urma testărilor gratuite de la spitalul din Suceava, de Ziua Mondială a Diabetului

Peste 300 de suceveni au participat la acțiunea de screening și educație medicală de la Spitalul Județean Suceava, de Ziua Mondială a Diabetului. Echipa Centrului Antidiabetic Județean Suceava, coordonată de dr. Claudiu Cobuz, a prezentat bilanțul acțiunii organizate vineri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență, „Sf. Ioan cel Nou”, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului.

Din totalul celor testați, 130 de persoane au beneficiat gratuit de evaluarea metabolismului glucidic și a parametrilor antropometrici. Conform datelor transmise, 30 de participanți aveau deja diagnostic de diabet, 15 persoane au prezentat valori de prediabet, iar 8 persoane au fost depistate cu diabet, fără un diagnostic anterior.

De asemenea, 201 persoane au participat la sesiuni de educație terapeutică și au primit gratuit glucometre, teste de glicemie și materiale informative.

Campania subliniază o creștere a incidenței bolii în județ. La finalul lunii octombrie 2026 erau în evidență 42.682 de bolnavi, față de 40.937 la sfârșitul lui 2025, cu 1.745 de cazuri noi depistate doar în primele zece luni ale anului. Dr. Claudiu Cobuz a reiterat că prevenția, diagnosticul precoce și educația rămân esențiale în lupta împotriva diabetului.