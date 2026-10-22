791 de elevi olimpici și 54 de profesori, premiați de Consiliul Județean Suceava

Consiliul Județean Suceava premiază vineri 791 de elevi olimpici și 54 de profesori, valoarea totală a stimulentelor financiare acordate pentru performanțele deosebite din ultimii doi ani școlari fiind de 234.100 de lei. Festivitatea dedicată excelenței în educație va avea loc de la ora 10:00, în sala de evenimente a Liceului „Natanael” din municipiul Suceava. Din partea conducerii administrației județene va fi prezent vicepreședintele Nicolae Robu, care le va înmâna personal distincțiile și premiile în bani tinerilor merituoși și cadrelor didactice care i-au ghidat spre succes.

Această gală reunește premianții de la olimpiadele școlare desfășurate în perioadele 2024–2025 și 2025–2026. Pe lângă sumele de bani alocate de la bugetul județean, fiecare elev și profesor îndrumător va primi o diplomă de excelență, ca simbol al recunoașterii publice a efortului depus. Vicepreședintele Nicolae Robu a subliniat că inițiativa își propune să aducă în prim-plan imaginea frumoasă a generațiilor care vin din urmă și să transforme performanța acestor tineri într-un exemplu de urmat pentru întreaga comunitate. Acesta a transmis felicitări deopotrivă olimpicilor, profesorilor care i-au pregătit cu devotament și părinților care i-au susținut necondiționat pe acest drum dificil.

Pentru rezultatele obținute în anul școlar 2024–2025, administrația județeană recompensează un număr de 407 elevi și 23 de profesori îndrumători, fondul total de premiere destinat acestora fiind de 119.700 de lei. În cadrul acestei sesiuni se remarcă o performanță internațională de excepție, reprezentată de medalia de aur cucerită de Diana Clepș, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, în cadrul Olimpiadei internaționale de limba engleză. Pentru acest rezultat, tânăra va primi un premiu individual în valoare de 10.000 de lei, în timp ce profesoara sa îndrumătoare, Mihaela Tatiana Fodor, va fi recompensată cu suma de 3.000 de lei.

Performanța la cel mai înalt nivel a continuat și în anul școlar 2025–2026, perioadă pentru care Consiliul Județean alocă suma de 114.400 de lei pentru a premia 384 de elevi și 31 de profesori. Un nou motiv de mândrie pentru învățământul sucevean a fost adus tot de Colegiul Național „Petru Rareș”, prin eleva Ecaterina Costîn, care a obținut medalia de argint la Olimpiada internațională de limba engleză. Ea va fi recompensată cu un premiu de 7.500 de lei, succesul său fiind împărtășit și de profesoarele îndrumătoare Camelia Butnaru și Ana Maria Fomin, care vor fi incluse pe lista cadrelor didactice premiate în cadrul festivității de vineri.