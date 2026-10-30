7,7 milioane de lei pentru împăduriri, alocate de Direcția Silvică Suceava

Ample lucrări de împădurire urmează să fie făcute anul viitor în cadrul mai multor ocoale silvice administrate de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava.

Valoarea serviciilor de regenerare a pădurilor – pepiniere pentru 2027, scoase recent la licitație, este de aproximativ 7,7 milioane de lei.

Potrivit anunţului publicat pe site-ul de achiziţii publice, contractul este împărţit pe loturi, aferente Ocolului Silvic (OS) Iacobeni, OS Cârlibaba, OS Pojorâta, OS Vama, OS Stulpicani, OS Gura Humorului, OS Râşca şi Pepinierei Silvice Salcea.

Valoarea totală însumează aproape 7,7 milioane lei, dar oferte pot fi depuse pentru toate loturile. Defalcat, sumele sunt repartizate astfel: Ocolul Silvic Iacobeni (Lot-0001) – circa 766.000 lei, fără TVA;

Ocolul Silvic Cârlibaba (Lot-0002) – aproximativ 287.000 lei, fără TVA; Ocolul Silvic Pojorâta (Lot-0003) – circa 882.000 lei, fără TVA;

Ocolul Silvic Vama (Lot-0004) – aproximativ 1,23 milioane de lei, fără TVA;

Ocolul Silvic Stulpicani (Lot-0005) – circa 881.000 de lei, fără TVA.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 17 noiembrie, ora 15:00.