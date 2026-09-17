76 de școli sucevene se alătură, sâmbătă, Zilei de Curățenie Națională

”Let’s Do It, Romania!” revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 19 septembrie, în aproape toate județele țării, printre care și Suceava, unite într-o misiune comună: o lume cu mai puține deșeuri.

76 de unități de învățământ din județul Suceava și-au anunțat prezența la Ziua de Curățenie Națională.

Elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților locale vor participa la acțiuni de ecologizare desfășurate în punctele stabilite la nivel local. Implicarea școlilor sucevene reprezintă un demers educativ prin care responsabilitatea față de mediu este transformată în acțiune concretă și participare civică.

Activitățile se vor desfășura în intervalul orar general 09:00–15:00, conform programului comunicat pentru fiecare punct de înregistrare. Echipamentele necesare, respectiv sacii și mănușile, vor fi asigurate, iar participarea elevilor minori se va realiza cu respectarea acordurilor parentale și a normelor de siguranță prevăzute de organizatori.

„Inspectoratul Școlar Județean Suceava mulțumește celor 76 de unități de învățământ care s-au alăturat acestei inițiative și tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților și voluntarilor implicați. Prin participarea la Ziua de Curățenie Națională, comunitatea școlară contribuie la formarea unor comportamente responsabile față de mediu și față de comunitatea în care trăim”, au transmis reprezentanții instituției.

Tema din acest an a ”Let’s Do It, Romania!” este „Tu ce lași în urma ta?” și îndeamnă la reflecție și la conștientizarea fiecărui gest zi de zi.

Potrivit organizatorilor, Ziua de Curățenie Națională nu este doar un eveniment punctual, ci parte dintr-o mișcare amplă care promovează: responsabilitatea față de mediu, implicarea civică, educația ecologică, colaborarea între comunități. Ziua de Curățenie Națională este o oportunitate pentru fiecare cetățean să contribuie activ la protejarea naturii și la construirea unui viitor sustenabil.