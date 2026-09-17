71 de școli din Suceava intră într-un program național dedicat sănătății copiilor

71 de unități de învățământ din județ vor participa în proiectul-pilot „Să creștem generații sănătoase”, inițiativă care urmărește promovarea unui stil de viață echilibrat și formarea unor comportamente sănătoase în rândul copiilor și tinerilor.

Programul național de educație pentru sănătate „Să creștem generații sănătoase” a fost inițiat de Nutribalance și fondat de dr. Alina Epure (CEO Nutribalance).

Acesta debutează în perioada 16 septembrie – 1 octombrie, în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vaslui, și propune o abordare integrată a educației pentru sănătate, adresată atât elevilor, cât și adulților din preajma lor – profesori, părinți și aparținători.

În cadrul programului sunt prevăzute întâlniri de lucru cu inspectorii școlari și directorii unităților implicate, cursuri de formare pentru cadrele didactice care vor preda Educația stilului de viață, conferințe de lansare și conferințe multidisciplinare dedicate cadrelor didactice și părinților.

Demersul pornește de la o idee esențială: starea de bine susține învățarea și dezvoltarea personală. Alimentația adecvată, somnul suficient, mișcarea, echilibrul zilnic și relațiile afective armonioase contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copilului și la capacitatea acestuia de a învăța și de a-și valorifica potențialul.

„Inspectoratul Școlar Județean Suceava susține desfășurarea proiectului într-un cadru educațional bazat pe colaborare, prevenție și responsabilitate și apreciază implicarea comunității școlare în acest demers”, au menționat reprezentanții instituției.