70 de ani de când Colegiul Militar și-a deschis porțile la Câmpulung. Anul școlar a început în uniformă, cu emoție și distincții

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a marcat luni, 7 septembrie, în cadrul festivității de deschidere a anului școlar, 70 de ani de când instituția și-a deschis porțile pentru prima dată.

„Atunci, au răsunat pașii unei generații care nu știa că va pune piatra de temelie a tradiției ce dăinuie și astăzi. Era începutul unei povești care avea să se scrie cu disciplină, onoare și devotament, iar speranțele elevilor, dascălilor și instructorilor militari de atunci au dat viață unei instituții ce avea să devină un reper al educației militare din România. Cu o istorie tumultoasă și o perioadă de pribegie mult prea lungă, instituția noastră a ajuns astăzi la aproape 102 ani de la înființare, dintre care, în ultimii 70 de ani și-a găsit stabilitatea, identitatea și continuitatea actului educațional la Câmpulung Moldovenesc”, a menționat Georgiana Lupu, purtător de cuvânt al colegiului.

Deschiderea anului școlar a fost o festivitate emoționantă, atât pentru cei 168 de boboci și pentru părinții acestora, cât și pentru elevii din ceilalți ani de studiu.

Distincții pentru absolvenți și profesori

Un moment deosebit în cadrul festivității a fost premierea șefei promoției 2026, absolventa Andra Elena Tanasă.

Aceasta s-a prezentat la liceu în uniforma Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și, pe lângă trofeul de onoare, obținut de la colegiul militar, tânăra sublocotenent a primit Premiul Fundației „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” și o tabletă din partea Asociației Oameni printre Oameni.

Totodată, Fundația „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, continuând tradiția de susținere a procesului educativ din cadrul colegiului, a oferit elevilor și cadrelor didactice diplome, premii în bani și burse de studii.

De asemenea, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de continuitate a actului educațional în Câmpulung Moldovenesc, Locțiitorul pentru Operații și Instrucție al Șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general de brigadă Cezar Cucoș, a conferit Emblema de Onoare a Forțelor Terestre unor cadre didactice pensionare, care și-au dedicat cariera în educarea generațiilor de elevi ștefăniști.

În același timp, Emblema de Onoare a Forțelor Terestre a fost conferită și unor cadre militare, didactice și civile pentru devotamentul cu care și-au desfășurat activitatea în cadrul colegiului.

Invitați

La deschiderea anului școlar, alături de elevii militari, au fost Directorul Statului Major al Apărării, general maior Valentin Brînzei; Locțiitorul pentru Operații și Instrucție al Șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general de brigadă Cezar Cucoș; șef serviciu din cadrul Direcției Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică în Statul Major al Apărării, colonel Tiberiu Fabritus Stoica; președintele fundației „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, general locotenent (r.) Ion Ungureanu; reprezentantul Asociației Oameni printre Oameni, domnul colonel (r.) Marcel Rebenciuc; prefectul județului Suceava, Bogdan Gheorghe Păstrăv; primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, comandanți ai unităților militare din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, cadre didactice, instructori militari, părinți ai elevilor și absolvenți ai instituției militare de învățământ.