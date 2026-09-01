Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava au fost angrenați, în perioada 24-30 august, într-o acțiune de control în trafic pentru creșterea siguranței pe drumurile publice și pentru reducerea numărului și a consecințelor accidentelor rutiere grave în care sunt implicați conducătorii de vehicule pe două roți, fiind vizați în special conducătorii de motociclete, mopede, trotinete electrice și biciclete.

Ce atrage atenția din start și are mare relevanță în context este că în același interval de șapte zile pe drumurile publice din județ au avut loc șapte accidente cu astfel de participanți la trafic, toate soldate cu răniți.

Din păcate, aceste accidente sunt mult prea dese și se lasă de multe ori cu consecințe tragice, mai ales în cazul motocicliștilor.

Revenind la acțiunea de control a polițiștilor rutieri, în cursul săptămânii trecute au fost verificați 201 conducători de biciclete, 59 conducători de trotinete electrice, 22 conducători de mopede și 54 conducători de motociclete.

Polițiștii au aplicat un total de 211 sancțiuni contravenționale, cele mai multe, 164, fiind sancțiuni aplicate conducătorilor de biciclete. Mare parte din sancțiuni au fost avertismente scrise, dar au fost și amenzi.

7 accidente în 7 zile, cu motociclete, biciclete sau trotinete, în săptămâna în care polițiștii au controlat prioritar astfel de vehicule

Totodată, au fost constatate și infracțiuni în flagrant, care au vizat aceste categorii de participanți la trafic. Este vorba de conducători de vehicule motorizate care erau băuți.

Printre măsurile de prevenție esențiale, conducătorilor de motociclete și mopede li se recomandă să poarte haine reflectorizante, casca omologată, precum și geacă și mănuși de protecție. Totodată, li se recomandă să evite „unghiurile moarte” ale vehiculelor mari și să reducă viteza în intersecții și la schimbarea benzilor.

Trotinetele electrice se pot conduce pe drumurile publice doar de la 14 ani, casca este obligatorie, iar circulația se va desfășura doar pe pistele pentru biciclete sau pe șosele cu limită de maximum 50 km/h. Trotinetele electrice sunt destinate transportului unei singure persoane.

Conform legislației, este interzisă circulația pe drumurile publice a trotinetelor electrice care depășesc din construcție viteza de 25 km/h.

Polițiștii le recomandă și conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și în zonele frecventate de bicicliști și utilizatori de trotinete electrice, să reducă viteza și să conducă preventiv în cazul în care se intersectează cu alte categorii de participanți la trafic.