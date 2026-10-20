6.000 de mere au fost oferite elevilor și preșcolarilor din comuna Dumbrăveni

Pentru al cincilea an consecutiv, elevii și preșcolarii din comuna Dumbrăveni au primit mere din partea primăriei.

Și asta nu este tot, pentru că după vacanța de săptămâna viitoare vor primi și câte un pahar cu suc de mere.

Fructele provin din livada pe care Primăria Dumbrăveni o deține și o exploatează, iar merele ajung nu doar la copii, ci și la persoane vârstnice, oameni internați în spitalul din comună, precum și la asistații social.

Cele 6.000 de mere vor ajunge etapizat la copii, câte unul timp de trei zile.

Marți, 20 octombrie, a fost prima zi în care s-a derulat acțiunea, iar directoarea Colegiului Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Adriana Duceac, și viceprimarul comunei, Adina Rotaru, au ”supervizat” totul.

”Proiectul educațional <Ziua Mărului> este organizat la școala noastră pentru al cincilea an consecutiv și ne bucurăm de inițiativa Primăriei comunei Dumbrăveni, a domnului primar Ioan Pavăl, a doamnei viceprimar Adina Rotaru, de a oferi mere copiilor.

Suntem extrem de mulțumiți că această colaborare pe care o avem cu Primăria comunei Dumbrăveni se extinde în fiecare an și consider că educația pentru sănătate trebuie să ocupe un loc important în activitățile noastre”, a arătat Adriana Duceac.

”Suntem încântați să colaborăm cu școala la astfel de evenimente. Aceste mere pe care le oferim vor ajunge la circa 1.500 de elevi și aproximativ 600 de copii de grădiniță”, a fost și mesajul transmis de viceprimarul Adina Rotaru.

Directoarea Adriana Duceac și viceprimarul Adina Rotaru

Primarul Ioan Pavăl consumă zilnic 6 -7 mere

Primarul din Dumbrăveni, Ioan Pavăl, este un fan declarat al merelor și spune că personal consumă zilnic 6 -7 mere.

Referitor la acțiunea ”Ziua Mărului”, primarul consideră că este benefică copiilor.

”Noi avem o mică livadă de vreo mie de pomi fructiferi, și ei sunt plantați acolo ca să-i ajutăm pe cei din sat de la noi.

Dăm la școală, câte un măr pe zi, adică am dat 6.000 de mere, că avem școală și grădiniță.

Vom avea, în zilele următoare, un pahar de suc natural de mere pe zi”, a arătat primarul din Dumbrăveni.

Acesta a dezvăluit și de la ce a plecat totul și a recunoscut că la vremea respectivă nu s-a gândit că vor fi organizate astfel de acțiuni.

”Aveam o zonă în zona pășunii, unde pe vremuri au fost staulele pentru vitele CAP-ului, iar ulterior au rămas niște clădiri fără geamuri.

Când am venit primar am curățat panta aceea și am pregătit terenul să plantăm pomi fructiferi.

Nu ne-am gândit atunci că vom duce la școală, dar când am început să culegem merele ne-au venit idei.

Atunci am hotărât să ducem la școală în primul rând, apoi mai dăm la bătrânii din localitate, la cei de la Legea 416, care au venitul minim garantat, la spital, colegilor noștri din primărie.

Livada este a noastră și noi nu facem profit din asta. E pentru oameni, de la Dumnezeu”, a mai spus Ioan Pavăl.

6.000 de mere au fost oferite elevilor și preșcolarilor din comuna Dumbrăveni

Primarul din Dumbrăveni a mai dezvăluit că activitatea de întreținere a pomilor se face exclusiv cu oameni din comună, dar și că se acordă mare atenție calității fructelor.

”Folosim câte mai puține chimicale la stropit, ca merele să fie de calitate. Chiar dacă mai ajunge un vierme în măr, e în regulă, pentru că dacă viermele trăiește acolo înseamnă că mărul e curat.

Producția a fost bună față de anul trecut. Până la urmă ne interesează calitatea merului, pentru că îl mănâncă, în primul rând, copiii de la școală, apoi cetățenii și cei care sunt aici, angrenați cu noi”, a concluzionat primarul Ioan Pavăl.