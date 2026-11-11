Învățământ preuniversitar

5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice

5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice

5,5% dintre elevii din Suceava au declarat că au avut droguri asupra lor. Alți 4,9% au recunoscut că au avut etnobotanice. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de Consiliul Județean Suceava, la care au participat peste 2.400 de elevi, majoritatea liceeni, în anul școlar 2024–2025.

„Sunt procente care arată cât de importantă este prevenția și cât de mult contează discuțiile deschise despre consumul de droguri în rândul adolescenților”, au arătat organizatorii campaniei naționale „Conștient, nu dependent”, care a ajuns, în aceste zile, la Suceava.

Peste 600 de elevi, părinți, profesori și consilieri școlari au participat la întâlnirile susținute de expertul antidrog Cătălin Țone, pentru a discuta despre riscurile consumului, presiunea anturajului și miturile care pot face drogurile să pară inofensive.

„Prevenția începe cu o informație corectă, continuă prin dialog și are nevoie întotdeauna de implicarea fiecăruia dintre noi!”, au spus organizatorii.

Consumul de droguri, alcoolul, tutunul, vapingul, presiunea anturajului, anxietatea, stresul și dependențele digitale se numără printre temele abordate în cadrul proiectului.

Ajuns la cea de-a treia ediție, proiectul este organizat de Rotary Club Suceava Cetate, împreună cu tinerii din Interact Suceava Cetate, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

„Mesajul central al proiectului este simplu: prevenția nu înseamnă doar să le vorbim tinerilor despre pericole, ci să îi ascultăm, să le înțelegem provocările și să le oferim instrumentele necesare pentru a face alegeri conștiente”, a mai transmis Ana Anghel, președintele Rotary Club Suceava Cetate. Organizatorii proiectului au făcut un apel către elevii, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai comunității să se alăture acestui demers educațional.

5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice
5,5% dintre elevii suceveni au declarat că au avut droguri asupra lor, iar 4,9% – etnobotanice

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