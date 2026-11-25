Săptămâna viitoare, pe 5 decembrie, de Moș Nicolae, mii de cadouri vor fi împărțite copiilor din municipiul Suceava dintr-un autobuz TPL, electric, decorat special pentru sărbătorile de iarnă.

Caravana lui Moș Nicolae este organizată de Primăria Suceava, care s-a ocupat de organizarea evenimentului de mare succes și în anii anteriori. Conform primarului Vasile Rîmbu, traseul caravanei este puțin modificat față de cel de anul trecut, în condițiile în care la parcul din intersecția Mărășești nu se mai poate opri, deoarece au început lucrările de reabilitare și modernizare.

Astfel, pe 5 decembrie, de la ora 17.00, ajutoarele lui Moș Nicolae vor trece prin cartierele Obcini (Mihalex), George Enescu (în parcarea magazinului Profi din zona Curcubeu), Ițcani (Cinematograful Arta), Burdujeni (Parcul Copiilor) și Centru (lângă roata panoramică).