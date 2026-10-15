5 secrete pentru a fi fericiți

Mulți așteptăm să fim fericiți „când”: când vom avea mai mulți bani, o casă mai mare, un alt serviciu, mai puține probleme. Doar că, de cele mai multe ori, după ce ajungem acolo, bucuria ține puțin și apare un nou „când”. Cercetările din ultimele decenii arată că fericirea ține mai puțin de ce ni se întâmplă și mai mult de câteva obiceiuri pe care le putem exersa, ca pe orice altă deprindere. Iată cinci dintre ele, cu ce spun studiile și ce poți face chiar de azi.

Primul și cel mai important sunt relațiile. Cel mai lung studiu despre viața adultă, început la Universitatea Harvard în 1938, urmărește de peste 80 de ani aceiași oameni și, mai nou, copiii lor. Concluzia lui principală nu ține de bani sau de carieră. Cei mai mulțumiți de relațiile lor la 50 de ani au fost și cei mai sănătoși la 80, iar tot ei și-au păstrat mai bine memoria la bătrânețe. Nu contează câți prieteni ai, ci dacă ai măcar câțiva oameni pe care te poți baza la nevoie. Și nu e singurul studiu care arată asta: o analiză a 148 de cercetări, cu peste 300.000 de participanți, a găsit că lipsa relațiilor apropiate crește riscul de deces cam la fel de mult ca fumatul. Relațiile se întrețin însă ca o grădină, nu se păstrează de la sine. Sună săptămâna aceasta un om de care ți-e dor. La masă, lasă telefonul în altă cameră. Iar când cineva drag îți povestește ceva, pune-i o întrebare în plus în loc să-i dai repede un sfat.

Al doilea obicei este să observi ce merge bine. Creierul nostru e făcut să vadă mai ușor pericolele decât lucrurile bune. Asta i-a ajutat pe strămoșii noștri să supraviețuiască, dar azi ne poate ține într-o nemulțumire continuă, chiar și atunci când viața noastră e, de fapt, în regulă. Într-un studiu din 2003, oamenii care și-au notat o dată pe săptămână lucrurile pentru care erau recunoscători s-au simțit, după zece săptămâni, mai optimiști și mai mulțumiți de viață decât cei care își notau necazurile. Într-un alt studiu, condus de psihologul Martin Seligman, un exercițiu foarte simplu, făcut doar o săptămână, a avut efecte care se vedeau și după șase luni. Exercițiul e acesta: seara, înainte de culcare, scrii trei lucruri bune din ziua respectivă și, lângă fiecare, de ce crezi că s-a întâmplat. Pot fi lucruri mici: o cafea bună, o vorbă caldă, o problemă rezolvată. Contează mai puțin cât de mari sunt și mai mult faptul că le cauți.

Al treilea obicei este să fii acolo unde ești. În 2010, doi cercetători de la Harvard au întrebat mii de oameni, prin telefon, la ore întâmplătoare, ce fac și cum se simt. Aproape jumătate din timp, mintea oamenilor era în altă parte decât la ce făceau: la ce a fost ieri, la ce ar putea merge prost mâine. Iar atunci erau mai puțin fericiți. Nici când se gândeau la lucruri plăcute nu se simțeau mai bine decât atunci când erau atenți la ce făceau. Concluzia lor a devenit titlul studiului: o minte care rătăcește e o minte nefericită. Nu e nevoie de ore întregi de meditație ca să schimbi asta. Alege o activitate obișnuită pe zi, de exemplu cafeaua de dimineață, dușul sau drumul spre serviciu, și fă-o cu toată atenția: ce vezi, ce auzi, ce simți. Când treci de la un lucru la altul, oprește-te pentru trei respirații lente. Și pune-ți telefonul pe silențios măcar o oră pe zi.

Al patrulea obicei ține de felul în care îți vorbești. Mulți oameni sunt foarte duri cu ei înșiși și își spun, după o greșeală, lucruri pe care nu le-ar spune niciodată unui prieten. Psihologa americană Kristin Neff a studiat opusul acestei atitudini: autocompasiunea, adică felul în care te tratezi atunci când greșești sau îți e greu. Nu înseamnă să te plângi de milă și nici să-ți scuzi greșelile. Înseamnă să-ți vorbești cu aceeași înțelegere cu care i-ai vorbi unui om drag, aflat în locul tău. Un rezumat a douăzeci de studii pe tema aceasta a găsit că oamenii care se tratează așa au mult mai puțină anxietate și depresie. Data viitoare când te prinzi că te critici, întreabă-te: „Ce i-aș spune unui prieten aflat în locul meu?” Apoi spune-ți ție același lucru. Poți adăuga trei propoziții scurte: „E greu acum. Și alții trec prin asta. De ce am nevoie în momentul ăsta?” Dacă te ajută, pune o mână pe piept cât le spui.

Al cincilea obicei este să faci ceva care contează și pentru alții. Plăcerile trec repede, oricât de mari ar fi. Ce rămâne e sentimentul că viața ta are un rost. Un studiu care a urmărit peste 6.000 de adulți timp de 14 ani a arătat că cei care simțeau că au un scop în viață au trăit, în medie, mai mult. Iar un experiment publicat în revista Science a găsit că oamenii care au primit o mică sumă de bani și au cheltuit-o pentru alții s-au simțit mai fericiți decât cei care au cheltuit-o pentru ei înșiși. Scrie trei lucruri care contează cu adevărat pentru tine, de exemplu familia, sănătatea sau a-i ajuta pe alții. Pentru fiecare, alege un pas mic pe care îl faci săptămâna aceasta. Și fă, în fiecare săptămână, un gest bun pentru cineva, fără să aștepți nimic înapoi.

Niciunul dintre aceste obiceiuri nu face viața lipsită de greutăți. Dar, puse împreună, te ajută să treci prin ele mai ușor și să observi mai des ce e bun în jurul tău. Nu e nevoie să le începi pe toate odată. Alege unul singur, cel care ți se pare cel mai ușor, și exersează-l două săptămâni. Apoi adaugă-l pe următorul. Fericirea nu vine dintr-odată, dintr-o mare schimbare, ci din lucruri mici, făcute zi de zi, până devin parte din tine.

Psiholog Mihai Moisoiu

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