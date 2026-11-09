41 de cerșetori au fost luați la întrebări de polițiști. Celebrul ”Ilie Shoes” avea doar 3 lei asupra sa

O razie de amploare a polițiștilor, desfășurată pe 5 și 6 noiembrie, a avut una din direcțiile principale pe linie de cerșetorie, la nivelul întregului județ.

Polițiștii au verificat și legitimat peste 350 de persoane, identificând 41 de cerșetori.

Mulți dintre aceștia sunt cunoscuți în comunitățile în care cerșesc, cei mai mulți fiind în mare parte tolerați.

Este și cazul cunoscutului ”Ilie Shoes”, care apelează la mila publicului în zona intersecției Calea Unirii cu strada Traian Vuia, de cele mai multe ori desculț.

Polițiștii i-au aplicat acestuia o amendă de 500 de lei. Cel puțin la momentul în care a fost depistat, Ilie avea asupra sa numai 3 lei. Evident, asta nu înseamnă că acesta are doar câțiva lei în buzunar tot timpul.

Amendată pentru cerșetorie a fost și o femeie care cerșea în Gura Humorului, polițiștii constatând că este aptă de muncă.

Amenzi similare au fost aplicate și pentru cei care apelau la mila publicului la Fălticeni.

Cerșetorii sunt și ei niște victime, subliniază și polițiștii: ”Ajutorul financiar direct menține victimele captive în stradă și perpetuează acest mod de acțiune”

Conform comisarului-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, ”acțiunea de prevenirea cerșetoriei a fost desfășurată și prin prisma apropierii sezonului rece și vulnerabilităților la care pot fi supuse persoanele care apelează la mila publicului, în special persoanele minore.

Polițiștii au concentrat patrulele în zonele cu afluență mare de persoane, unde își desfășoară activitatea în mod frecvent și persoanele care cerșesc, respectiv parcările marilor centre comerciale și zonele de acces în mari magazine, zonele gărilor, autogărilor și stațiilor de transport în comun, piețele publice, parcurile centrale și zona unităților de alimentație publică, lăcașurile de cult”.

În România, cerșetoria în sine a fost dezincriminată ca infracțiune de sine stătătoare odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal. În prezent, fenomenul este reglementat juridic pe două paliere clare: contravențional (pentru persoana care cere milă publicului, deși poate munci) și penal (pentru cei care profită, organizează sau obligă alte persoane să cerșească).

Un alt detaliu important, cerșetoria practicată printre mașini, la semafoare sau pe carosabil, poate duce și la accidente.

Cea mai bună metodă de prevenție este una singură: convingerea oamenilor să nu dea bani celor care cerșesc:

”Ajutorul financiar direct menține victimele captive în stradă și perpetuează acest mod de acțiune. Modul corect de a ajuta este redirecționarea resurselor către adăposturile de noapte, cantinele sociale sau ONG-uri autorizate care oferă hrană, adăpost, asistență medicală și programe de reintegrare socială”, este mesajul principal transmis de conducerea IPJ Suceava.