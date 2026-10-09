Foaierul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava a găzduit vineri, 9 octombrie 2026, vernisajul expoziției Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026, un eveniment care a adus împreună artiști plastici și iubitori de artă, în jurul a 38 de lucrări inspirate de peisajul și spiritualitatea Bucovinei.

Ajunsă la cea de-a XIV-a ediție, tabăra, desfășurată în perioada 10–20 iulie, la Mănăstirea Humorului, a reunit 15 artiști din România și Ucraina, fiecare surprinzând, prin propria sensibilitate și viziune plastică, frumusețea locurilor, lumina și atmosfera acestui spațiu încărcat de istorie și tradiție. Expoziția a fost prezentată de criticul de artă Marius Tița, iar moderatoarea evenimentului a fost Doina Maria Creangă, director adjunct al Muzeului Național al Bucovinei.

Criticul de artă Marius Tița a subliniat importanța locului unde se desfășoară o tabără de creație și a întâlnirii dintre artiști, evidențiind felul în care cadrul natural și spiritual al Mănăstirii Humorului își pune amprenta asupra creației. Peisajul nu este doar un subiect de pictură, ci devine o experiență personală, filtrată prin sensibilitatea fiecărui artist. În viziunea sa, lucrările reunite pe simezele muzeului oferă publicului ocazia de a descoperi interpretări diferite ale aceluiași univers bucovinean.

38 de lucrări inspirate de peisajul și spiritualitatea zonei Mănăstirea Humorului au ajuns în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei

Un moment aparte îl reprezintă prezența în expoziție a unei lucrări semnate de artistul plastic și restauratorul Dinu Săvescu, realizată cu prilejul participării sale la proiect și donată Muzeului Național al Bucovinei.

În cadrul evenimentului a fost lansat și catalogul Taberei de pictură, apărut la Editura Karl A. Romstorfer Suceava, care cuprinde inclusiv fotografii din timpul întâlnirii artistice de la Mănăstirea Humorului.

La Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026 au participat artiștii Mihai Sârbulescu, Mihail Gavril, Ștefan Pelmuș, Gabriela Drăghici, Ion Drăghici și Daniel-Alexandru Badea (UAP România – Filiala București), Liviu Suhar (UAP România – Filiala Iași), Dumitru Macovei (UAP România – Filiala Bacău), Camelia Sadovei, Lucia Pușcașu, Constantin Ungureanu BOX, Niculai Moroșan, Oana Ruxandra Hrișcă și Loredana Axinte (UAP România – Filiala Suceava), precum și Anatoliy Furlet (Ucraina).

38 de lucrări inspirate de peisajul și spiritualitatea zonei Mănăstirea Humorului au ajuns în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei

Dincolo de valoarea sa expozițională, proiectul contribuie la îmbogățirea patrimoniului de artă al Muzeului Național al Bucovinei, cele 38 de lucrări realizate în cadrul taberei intrând în colecția instituției. Ele păstrează mărturia unei Bucovine privite și trăite prin artă, prin sensibilități și expresii plastice diferite.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Istorie din Suceava până la 8 noiembrie 2026, iar intrarea este liberă.

Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu UAP România – Filiala Suceava, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean Suceava.