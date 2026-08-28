Învățământ preuniversitar

36 de posturi vor fi scoase la concurs pentru creșele noi din Siret și Poiana Stampei

36 de posturi vor fi scoase la concurs pentru creșele noi din Siret și Poiana Stampei
36 de posturi vor fi scoase la concurs pentru creșele noi din Siret și Poiana Stampei

Extindere a schemei de personal în sistemul preuniversitar sucevean, 36 de posturi vacante necesare funcționării creșelor noi din Siret și Poiana Stampei urmând să fie scoase la concurs, potrivit unui memorandum aprobat de Guvern.

Noile locuri sunt așteptate atât de părinții care vor să-și înscrie micuții până la 3 ani în instituții de învățământ autorizate, cât și de cei care vor să se angajeze în unitățile moderne, bine dotate.

Posturile didactice vacante vor putea fi ocupate prin concursuri organizate pe parcursul anului școlar, după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor, se arată în memorandum.

Angajările se vor face cu încadrarea strictă în cheltuielile de personal aprobate prin buget, fără a fi necesară o suplimentare a fondurilor naționale pentru asigurarea drepturilor salariale ale viitorilor angajați. Procedura de organizare a examenelor va demara imediat după recepția tehnică a lucrărilor și darea oficială în folosință a clădirilor.

„În total, 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru operaționalizarea celor 26 de noi creșe construite prin PNRR și a celor 8 creșe construite prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social”, potrivit informării Guvernului.

Creșa de la Poiana Stampei a fost inaugurată în luna iulie a acestui an.

Prezent la inaugurare a fost și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că noua creșă este o unitate modernă, cu o capacitate de 40 de locuri, construită la standarde europene și dotată complet pentru desfășurarea activităților educaționale în condiții moderne și eficiente energetic.

Pentru buna funcționare a acestei instituții au fost aprobate 18 posturi de personal.

De cealaltă parte, creșa din Siret a fost inaugurată la începutul acestui an. Unitatea are o capacitate tot de 40 de locuri.

Creșele au fost finanțate prin PNRR, făcând parte din Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”.

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