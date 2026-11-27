Polițiștii suceveni de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat, pe 26 noiembrie, în baza ”Planului de Acțiune Pirotehnic” și au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliare, la mai multe societăți comerciale, puncte de lucru și domicilii ale unor persoane fizice, de pe raza municipiului Suceava, fiind căutate și găsite materiale pirotehnice deținute ilegal.

Din locații de pe strada Ștrandului, Aleea Dumbrăvii, Nicolae Iorga și de pe strada 6 noiembrie au fost ridicate articole pirotehnice de diferite categorii.

Articolele pirotehnice în cantitate de 1.432 kilograme, categoria F1, 2.233 kilograme categoria P1 și 13 kg T1 au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În total au fost confiscate 3.679 kg articole pirotehnice, așadar peste 3,5 tone.

Pe lângă confiscarea articolelor pirotehnice, au fost întocmite patru dosare penale pentru comiterea infracțiunilor de ”prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2”.