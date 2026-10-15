33? Un loc bun!

Așa cum sunt listate într-un clasament al unei case de pariuri online cele 36 de echipe din Conference League (competiție care încă nu a început), Universitatea Craiova apare pe locul 33, evident că la egalitate cu toate celelalte 35 de echipe, toate având 0 la toate rubricile, până diseară, când au loc primele partide. În meciul de debut, Universitatea Craiova o întâlnește pe Getafe, o echipă oarecum modestă din campionatul Spaniei, unde actualmente se află pe locul 14, cu 8 puncte din 8 partide și cu un golaveraj de 4-10, ceea ce i-ar conferi Universității statutul de favorită, din moment ce oltenii sunt pe locul 3 în România, cu 23 de puncte din 11 meciuri, adică au o medie de peste 2 puncte pe meci. Ce mai, de două ori și ceva mai buni decât Getafe!, ar putea zice suporterii devotați ai Craiovei, din rândul cărora s-a ridicat (nu „mai an, bădia Traian”, ci însuși legenda încă vie a Craiovei și a lui Getafe la un loc) Gică Craioveanu, cel care chiar acolo, în suburbia madridistă (nu pot spune „madrilena” nici cu pistol la tâmplă!) Getafe, a fost piesa de bază a atacului, iar la sfârșit de carieră a devenit chiar și consilier local acolo. Retras pe meleagurile carpatine și devenit președinte de club la Slatina, dl Craioveanu a început să preia din obiceiurile locului, văzând în împiedicații băștinași superstaruri fără egal. Dl Gică, într-un puseu inexplicabil de patriotism local, a vorbit acum câteva zile despre „forța echipei” craiovene, despre „valoarea superioară a lotului” față de cel al lui Getafe și alte asemenea bazaconii, de ziceai că s-a apucat de fumat! Vă recomand să priviți cu atenție diseară, iar după al treilea gol luat de olteni să-l sunați pe dl Craioveanu și să-l întrebați de superioritatea lotului și de alte chestii legate de asta, precum și dacă nu i se pare cumva că locul 33, pe care apare acum Craiova, nu e mai bun decât cel pe care se va clasa la finalul grupei.