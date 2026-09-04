Cu doar o săptămână înainte de începerea noului an școlar 2026–2027, Rotary Club Fălticeni a pregătit 300 de ghiozdane complet echipate cu rechizitele necesare pentru școală, în cadrul proiectului „Ghiozdanul de Școală”.

Distribuirea ghiozdanelor a început deja și se adresează copiilor din comunele limitrofe municipiului Fălticeni, dar și elevilor din școlile și liceele din municipiu care provin din familii ce au nevoie de sprijin. Pentru acești copii, gestul comunității poate transforma începutul anului școlar într-un moment al bucuriei și al încrederii.

„Ne-am dorit ca, pentru acești copii, prima zi de școală să înceapă cu bucurie și cu sentimentul că cineva s-a gândit la ei. Un ghiozdan și rechizitele necesare pot părea lucruri obișnuite, însă pentru o familie aflată într-o situație dificilă pot însemna foarte mult”, transmit reprezentanții Rotary Club Fălticeni.

Proiectul a fost posibil datorită implicării sponsorilor Lacto Trio, Alma Clinic, Raitar și EuroDesign, cărora membrii clubului le mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru faptul că au înțeles nevoia copiilor de a începe școala în condiții cât mai bune.

300 de ghiozdane pentru copii, pregătite de Rotary Club Fălticeni pentru noul an școlar

Solidaritatea comunității continuă

Pentru Rotary Club Fălticeni, „Ghiozdanul de Școală” este mai mult decât o campanie de sprijin. Este un exemplu despre cum implicarea comunității poate avea un efect concret în viața unor copii și familii.

„Solidaritatea comunității ne dă încredere să mergem mai departe”, spun reprezentanții clubului, care pregătesc deja următorul proiect important, „Christmas for Everyone”. Rotary Club Fălticeni speră să beneficieze de cel puțin același sprijin, pentru ca în perioada sărbătorilor să poată aduce bucurie în cât mai multe familii.

„Pentru că, dincolo de cifre și proiecte, rămân oamenii pe care reușim să-i ajutăm”, au precizat reprezentanții Rotary Club Fălticeni – Create Lasting Impact.