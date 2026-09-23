30 de copii au participat, sâmbătă, 19 septembrie, la Fălticeni, la un concurs de tenis de câmp organizat de Federația Română de Tenis și ACS „Nada Florilor”. Competiția a reunit tineri sportivi din Suceava, Piatra Neamț, Botoșani, Rădăuți și Fălticeni, împărțiți în cinci categorii de vârstă.

Turneul de la Fălticeni a constituit o nouă etapă de verificare pentru micii tenismeni, într-o perioadă importantă a calendarului competițional, înaintea concursurilor programate în această toamnă. Pentru copii, întrecerile au reprezentat atât o ocazie de a-și măsura nivelul de pregătire, cât și un prilej de a acumula experiență în meciurile oficiale.

Cei aproximativ 30 de participanți au concurat la nivelurile Roșu – 5-8 ani, Portocaliu – 8-9 ani, Verde – 9-10 ani, Galben – 11-12 ani și Albastru – 13-14 ani.

La nivelul Roșu, destinat copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, primul loc a fost ocupat de Ioana Tănasa. Pe locul al doilea s-a clasat Mihnea Pavel, iar poziția a treia i-a revenit lui David Scarlatache.

La categoria Portocaliu, 8-9 ani, podiumul a fost format din Matei Aioanei, câștigătorul competiției, Albert Popa, clasat pe locul al doilea, și Alesia Matei, care a ocupat poziția a treia.

30 de copii din cinci localități au participat la competiția organizată de Federația Română de Tenis și ACS „Nada Florilor”

În întrecerea de la nivelul Verde, rezervată copiilor de 9-10 ani, primul loc i-a revenit lui Eduard Radion. Ana Grigoraș s-a clasat pe poziția secundă, iar Anastasia Apostol a încheiat competiția pe locul al treilea.

Categoria Galben, 11-12 ani, a fost câștigată de Efremia Tănasa. Locul al doilea a fost ocupat de David Irimia, iar Antonia Mitocaru s-a clasat pe poziția a treia.

La categoria Albastru, destinată sportivilor cu vârste între 13 și 14 ani, primele trei poziții au fost ocupate, în ordine, de Daniel Mitocaru, Christian Samachisa și Elena Tănasa.

30 de copii din cinci localități au participat la competiția organizată de Federația Română de Tenis și ACS „Nada Florilor”

Meciuri în sala de sport și pe terenul de zgură de la „Nada Florilor”

Partidele s-au desfășurat în Sala de sport „Gabriel Udișteanu”, dar și pe terenul de tenis din cadrul Bazei de agrement „Nada Florilor”. Organizatorii au urmărit ca turneul să ofere copiilor condiții bune de concurs, dar și posibilitatea de a-și verifica nivelul de pregătire înaintea următoarelor competiții importante.

Pentru sportivii de la ACS „Nada Florilor”, pregătiți de antrenorul Marcel Dascălu, competiția de la Fălticeni a avut și rolul unei verificări înaintea Turneului Campionilor, programat la sfârșitul lunii noiembrie, la Brașov. Miza este una importantă pentru tinerii sportivi ai clubului, care își propun să apere titlul național câștigat anul trecut.

Rezultatele obținute la Fălticeni reprezintă, astfel, un reper în pregătirea pentru următoarea perioadă competițională. Dincolo de clasamente și de medaliile acordate, turneul le-a oferit copiilor experiența unor meciuri disputate în fața unor adversari veniți din mai multe localități ale Moldovei.

„A fost un turneu mult așteptat de sportivii noștri, cu rezultate foarte bune pentru copiii noștri. Mulțumesc copiilor și părinților care au participat și au contribuit la reușita competiției, sponsorilor Raitar și Kaon, Primăriei Fălticeni și domnului primar Cătălin Coman pentru condițiile de pregătire și de concurs oferite sportivilor”, ne-a declarat antrenorul Marcel Dascălu, coordonatorul Secţiei de tenis de câmp pentru copii din cadrul ACS „Nada Florilor”.