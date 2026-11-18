Un tânăr în vârstă de 31 de ani, din Dornești, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu și dus direct în Penitenciarul Botoșani, în cursul zilei de marți, în baza unui mandat prin care a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis.

Pedeapsa ar putea părea aspră, dar este o situație specială, e drept, parcă tot mai des întâlnită.

Inculpatul a fost judecat într-un prim dosar de conducere fără permis și a fost condamnat definitiv la 1 an și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pe un termen de încercare de 2 ani.

În termenul de încercare în care nu avea voie să mai comită vreo infracțiune, tânărul din Dornești a condus din nou și a fost prins de polițiști, alegându-se cu un nou dosar penal de conducere fără permis.

Judecătoria Rădăuți i-a aplicat o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare, pentru noua faptă, comisă în termenul de încercare al primei sentințe. Totodată, judecătorii au revocat suspendarea primei pedepse, astfel că și acei 1 an și 6 luni au devenit pedeapsa cu executare.

Așa s-a ajuns la pedeapsa rezultantă de 3 ani de detenție.

În baza mandatului, polițiștii Secției Rurale Marginea s-au deplasat la un imobil din comuna Dornești, unde l-au identificat pe condamnat, care se afla împreună cu soția sa.

Tânărul nu s-a opus reținerii și a fost dus sub escortă în Penitenciarul Botoșani.