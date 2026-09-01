288 din cele 327 de investiții finanțate prin PNRR în județul Suceava au fost finalizate

Prefectura Suceava a anunțat că 288 din cele 327 de proiecte derulate de Consiliul Județean și cele 114 localități sucevene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost finalizate și recepționate. Anunțul a fost făcut de prefectul Bogdan Păstrăv, în contextul expirării termenului, la 31 august 2026, pentru finalizarea investițiilor finanțate prin PNRR. Bogdan Păstrăv a arătat că prefectura a monitorizat în permanență recepțiile la terminarea lucrărilor pentru proiectele finanțate prin PNRR, precizând faptul că cele 288 de proiecte care au fost finalizate și recepționate reprezintă aproape 88% din totalul proiectelor din județ. Alte 37 de investiții sunt inițiate și în derulare, însă nu au fost recepționate până la termenul limită, iar două proiecte au făcut obiectul renunțării la contract.

Prefectul Bogdan Păstrăv a subliniat faptul că închiderea PNRR nu înseamnă însă că lucrările nefinalizate până la 31 august vor fi abandonate. El a explicat că potrivit Legii nr. 183/2026, în ceea ce privește calendarul plăților și decontărilor, activitățile desfășurate după 31 august 2026 nu se mai autorizează la plată din fonduri PNRR. Astfel, beneficiarii au posibilitatea depunerii cererilor finale de transfer până la 30 septembrie 2026, iar autorizarea acestora de către coordonatori se efectuează până la 30 octombrie 2026.

În ceea ce privește regimul investițiilor nefinalizate, proiectele necompletate la 31 august pot fi continuate și finalizate până la 31 decembrie 2026, dar exclusiv din surse proprii ale beneficiarilor sau din alte surse legale. Stadiul fizic se raportează lunar, iar raportul final se depune până la 15 ianuarie 2027. De precizat că în caz de nefinalizare, fondurile alocate inițial din PNRR se recuperează proporțional. Prefectul a mai spus că potrivit aceleiași legi, până la 31 octombrie 2026, proiectele vor fi încadrate în una dintre cele patru categorii legale (finalizate cu atingerea țintei, nefinalizate cu afectarea țintei, nefinalizate fără afectarea țintei și eliminate), listele finale urmând a fi aprobate până la 15 noiembrie 2026. Nu în ultimul rând, el a mai afirmat că pentru proiectele eliminate din PNRR în urma revizuirilor, cheltuielile efectuate anterior rămân definitive la bugetul de stat și nu se recuperează de la beneficiari. Contractele în derulare pot continua cu finanțare din surse proprii sau din alte programe naționale.

Cele mai multe proiecte au fost coordonate, la momentul semnării contractelor, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu 207 investiții. Urmează Ministerul Educației și Cercetării, cu 42 de proiecte, și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu 33 de proiecte. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a coordonat 15 proiecte, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – 14, iar Ministerul Sănătății – șapte. Alte patru proiecte au fost coordonate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, două de Ministerul Cercetării, Inovației și Digitalizării, două de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și unul de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.