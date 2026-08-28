275 de candidați pentru posturile didactice neocupate

Inspectoratul Școlar Județean Suceava anunță concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate la nivelul județului Suceava, în perioada 27 august – 2 septembrie. 275 de candidați s-au înscris pentru această etapă.

Calendarul este următorul:

* 31 august 2026- organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru cei care solicită);

* 1 septembrie 2026 – desfășurarea probei scrise;

* 1 septembrie 2026- afișarea rezultatelor;

* 1-2 septembrie 2026- depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora;

* 2 septembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale;

* 3-4 septembrie 2026 – ședință de repartizare.