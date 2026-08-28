Învățământ preuniversitar

275 de candidați pentru posturile didactice neocupate

275 de candidați pentru posturile didactice neocupate
275 de candidați pentru posturile didactice neocupate

Inspectoratul Școlar Județean Suceava anunță concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/ rezervate la nivelul județului Suceava, în perioada 27 august – 2 septembrie. 275 de candidați s-au înscris pentru această etapă.

Calendarul este următorul:

* 31 august 2026- organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru cei care solicită);

* 1 septembrie 2026 – desfășurarea probei scrise;

* 1 septembrie 2026- afișarea rezultatelor;

* 1-2 septembrie 2026- depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora;

* 2 septembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale;

* 3-4 septembrie 2026 – ședință de repartizare.

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