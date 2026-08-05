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2.338 de hectare au fost împădurite cu finanțare PNRR prin proiectele verificate de Garda Forestieră Suceava

2.338 de hectare au fost împădurite cu finanțare PNRR prin proiectele verificate de Garda Forestieră Suceava
2.338 de hectare au fost împădurite cu finanțare PNRR prin proiectele verificate de Garda Forestieră Suceava

Garda Forestieră Suceava a finalizat activitățile aferente implementării apelului de proiecte PNRR – „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cunoscut drept „Campania națională de împădurire și reîmpădurire”.

În cadrul apelului de proiecte:

  • au fost depuse și verificate 212 proiecte, însumând 4.033 de hectare;
  • au fost acceptate 183 de proiecte, cu o suprafață totală de 3.715 hectare;
  • au fost aprobate pentru finanțare 122 de proiecte, însumând 2.467 de hectare;
  • în urma implementării proiectelor finanțate, au fost împădurite efectiv 2.338 de hectare.
  • valoarea totală a investițiilor depășește 90 de milioane de euro;
  • valoarea eligibilă a proiectelor finanțate depășește 31 de milioane euro.

De menționat faptul că 61 de proiecte, însumând 1.334 de hectare, nu au beneficiat de finanțare în cadrul actualului apel, acestea putând constitui o bază importantă pentru viitoare programe de sprijin destinate creșterii suprafețelor împădurite.

Suprafața împădurită este distribuită pe județe astfel:

  • Bacău – 130 ha;
  • Iași – 437 ha;
  • Neamț – 35 ha;
  • Suceava – 284 ha;
  • Botoșani – 1.452 ha.

„Gestionarea acestui program la nivelul Gărzii Forestiere Suceava a implicat un efort logistic semnificativ, având în vedere aria extinsă de responsabilitate, respectiv cinci județe – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava, precum și diversitatea amplasamentelor unde au fost propuse și realizate lucrările de împădurire”, subliniază inspectorul-șef Mihai Gășpărel, care a precizat că un rol esențial în implementarea cu succes a programului l-a avut echipa de specialitate, formată din doar 4 persoane, care împreună cu ceilalți colegi, au asigurat întregul flux de activități: verificarea documentațiilor, analiza proiectelor, deplasările în teren, efectuarea controalelor și verificărilor tehnice, monitorizarea stadiului lucrărilor, precum și întocmirea documentelor necesare etapelor de implementare.

„Activitatea desfășurată a presupus numeroase deplasări pe teren, în amplasamente dispersate geografic, pentru verificarea realității și conformității lucrărilor de împădurire, precum și pentru urmărirea respectării condițiilor tehnice și administrative prevăzute în cadrul programului”, a adăugat șeful Gărzii Forestiere Suceava.

Rezultatele obținute – 212 proiecte analizate, 122 proiecte aprobate pentru finanțare și 2.338 hectare împădurite efectiv – reflectă atât interesul beneficiarilor pentru accesarea fondurilor disponibile, cât și implicarea personalului Gărzii Forestiere Suceava, care a gestionat un volum ridicat de activități cu resurse umane limitate.

Rezultatele concrete, din teren, vor avea efecte pozitive pe termen lung asupra mediului, climei și comunităților locale.

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