22 de elevi din Fălticeni, în Tabăra Rotary de Limba Engleză de la Predeal

La finalul lunii august, 22 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, proveniți de la școlile și liceele din Fălticeni, au avut parte de o experiență educațională deosebită în cadrul Taberei Rotary de Limba Engleză, organizată la Predeal.

Pentru tineri, zilele petrecute la munte au însemnat mult mai mult decât lecții de limba engleză. Programul a fost construit în jurul activităților interactive, comunicării în limba engleză, exercițiilor de grup și experiențelor care i-au ajutat să își dezvolte atât cunoștințele, cât și încrederea în propriile capacități.

Prin acest proiect, Rotary Club Fălticeni a dorit să răsplătească performanța școlară și, în același timp, să investească în educația și formarea tinerei generații. Pentru elevii care muncesc, învață și obțin rezultate, participarea la o astfel de tabără reprezintă o recunoaștere a efortului și o oportunitate de a descoperi noi perspective.

Entuziasmul cu care cei 22 de participanți s-au întors de la Predeal este, pentru organizatori, cea mai frumoasă confirmare că investiția în educație rămâne una dintre cele mai importante investiții în viitorul comunității.

Proiectul se înscrie în mesajul anului rotarian 2026–2027, „Create Lasting Impact”, prin care Rotary Club Fălticeni își propune să contribuie la schimbări durabile și să creeze oportunități care pot influența pozitiv parcursul tinerilor.