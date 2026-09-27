21 de kilometri din DJ 291A, între Zvoriștea și Siret, vor fi modernizați de Consiliul Județean Suceava

Consiliul Județean Suceava urmează să dezbată aprobarea unui proiect pentru modernizarea DJ 291A, pe tronsonul Zvoriștea – Zamostea – Grămești – limita cu orașul Siret, pe o porțiune de 21 de kilometri. Proiectul de hotărâre este inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Potrivit documentației, drumul se află într-o stare tehnică necorespunzătoare, fiind înregistrate degradări ale suprafeței carosabile. Probleme au fost identificate și la sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale. De asemenea, în referatul de aprobare al proiectului se arată că șanțurile, rigolele, podețele și rigolele carosabile sunt insuficiente sau lipsesc pe anumite sectoare, iar în unele zone sunt colmatate ori degradate.

Proiectul de modernizare are în vedere realizarea unei structuri rutiere adaptate traficului actual și de perspectivă, precum și îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pe întregul tronson de 21 de kilometri. Documentația prevede și realizarea și refacerea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, prin șanțuri, rigole și rigole carosabile.

De asemenea, sunt prevăzute amenajarea acceselor la proprietăți și a drumurilor laterale, precum și reabilitarea sau înlocuirea podețelor.

Lucrări ar urma să fie efectuate și la două poduri importante de pe traseu, cel peste râul Baranca și podul peste râul Verehia. Potrivit referatului de aprobare, modernizarea drumului ar urma să contribuie la creșterea gradului de accesibilitate și la îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă.