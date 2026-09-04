20 de genți cu produse pentru îngrijirea bebelușilor au ajuns la Spitalul Municipal Fălticeni și la familii din Găinești și Boroaia

Rotary Club Fălticeni a derulat proiectul districtual „Primii Pași – Sănătatea Mamei și Copilului”, o inițiativă prin care membrii clubului și-au propus să vină în sprijinul mamelor și nou-născuților din comunitate, în primele săptămâni de viață ale copiilor.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Farma Plus, împreună cu care au fost pregătite 20 de genți destinate mamelor cu nou-născuți. Fiecare geantă a fost echipată cu produse și obiecte necesare îngrijirii bebelușilor, oferind un sprijin concret familiilor aflate la început de drum.

Pachetele pregătite de Rotary Club Fălticeni au fost donate către Spitalul Municipal Fălticeni, dar și unor beneficiari din Găinești și Boroaia. Prin această acțiune, organizatorii au urmărit ca ajutorul să ajungă direct la mamele și copiii care au nevoie de susținere.

„Pentru Rotary Club Fălticeni, grija pentru sănătatea mamei și copilului înseamnă mai mult decât un proiect: înseamnă să fim aproape de oameni într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții unei familii”, au transmis reprezentanții clubului.

Proiectul „Primii Pași” se înscrie în direcția de implicare comunitară a Rotary Club Fălticeni și reflectă mesajul anului rotarian 2026–2027, „Create Lasting Impact”, prin acțiuni menite să producă un efect pozitiv și durabil în comunitate.