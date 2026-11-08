Incident feroviar extrem de grav în cursul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, la Dornești. Nu mai puțin de 19 vagoane încărcate cu cereale, care aparțin firmei GGL, administrată de un cetățean ucrainean, au fost scăpate de sub control din Stația CF Vicșani la orele prânzului.

După ce au parcurs circa 7 kilometri, au lovit puternic prima locomotivă (din cele două) a unei garnituri care staționa în Gara Dornești și care tracta vagoane cisternă încărcate cu motorină.

În urma impactului, primul vagon cu cereale a fost distrus în totalitate, iar prima locomotivă a garniturii care staționa și care este a firmei Grup Feroviar Român (GFR) a suferit avarii serioase, fiind distrusă și ea în mare parte.

Alte două vagoane cu cereale au deraiat, precum și două vagoane cisternă care se aflau pe o linie învecinată și care nu erau încărcate cu motorină.

19 vagoane încărcate cu cereale au scăpat de sub control și au mers kilometri buni înainte de a intra într-o locomotivă care tracta vagoane cu motorină

Din fericire, printr-o adevărată minune, nici o persoană nu a fost rănită și nu au existat morți.

Duminică după-amiază se lucra la eliberarea zonei de grâul împrăștiat printre linii din vagonul distrus.

Celelalte vagoane deraiate erau puse deja pe șine, iar imediat ce era eliberată zona de grâu, urma ca și acel vagon distrus să fie ridicat.

Ancheta în acest caz este derulată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, împreună cu lucrători ai Serviciului Poliției Transporturi Suceava.

Din informațiile de până acum, manevrele efectuate la Vișcani de angajați autorizați ai firmei GGL au fost scăpate de sub control, iar în felul acesta vagoanele au plecat spre Dornești, mișcare favorizată și de declivitate.

19 vagoane încărcate cu cereale au scăpat de sub control și au mers kilometri buni înainte de a intra într-o locomotivă care tracta vagoane cu motorină

Un angajat al firmei ar fi reușit să urce într-unul din vagoane și a acționat frâna manuală, iar în felul acesta viteza cu care convoiul ”fantomă” a ajuns la Dornești a fost mai mică, putându-se evita astfel o tragedie uriașă.

Deocamdată, nici o persoană nu a fost pusă sub acuzare, dar cel mai probabil se va lăsa și cu rețineri pentru această neglijență crasă.

La fața locului a fost zilele acestea o adevărată desfășurare de forțe, care se va menține și luni, până când situația va reveni la normal.

Mai trebuie spus că circulația feroviară între Dornești și Vicșani nu a fost întreruptă nici un moment, cum nu a fost afectată nici circulația trenului Suceava – Putna, care tranzitează Gara Dornești.