19 infracțiuni constatate și 6 rețineri în arest, în cadrul acțiunii ”BACHUS”. O femeie, printre șoferii cu cele mai mari alcoolemii

Acțiunea ”Bachus” a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, desfășurată în intervalul 11-15 noiembrie, a dus la constatarea foarte multor infracțiuni, fapt care doar confirmă gradul de pericol și de inconștiență de pe drumurile publice.

În cadrul acțiunilor în care au fost angrenați zilnic peste 200 de polițiști, în special din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale si grupele de luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, doar în perioada 11-14 noiembrie, au fost constatate în flagrant 19 infracțiuni la regimul rutier, au fost reținute 56 de permise de conducere și au fost ridicate 32 de certificate de înmatriculare.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, a transmis că 6 șoferi au fost reținuți și încarcerați în arest pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului și alte infracțiuni la regimul rutier. Iar aici nu sunt incluse cazurile de sâmbătă noapte, la unele așteptându-se rezultatele probelor de sânge.

Sunt mai multe cazuri, din păcate, de șoferi depistați cu alcoolemii cu valoare de peste 1 în aerul expirat, ceea ce înseamnă undeva între 2 și 2,5 la mie, în sânge.

În cazul unui șofer în vârstă de 35 de ani, din Sf. Ilie, oprit pe strada Dealul Vechi din satul în care își are domiciliul, a rezultat concentrația de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Aproape de această alcoolemie foarte mare a fost și o șoferiță oprită pe strada Prieteniei din cartierul Burdujeni.

Femeia în vârstă de 35 de ani, din municipiul Suceava, la volanul unui Renault Megane, avea concentrația de 1.23 mg./l pur în aerul expirat, fiind transportată la Unitatea Primiri Urgențe Suceava, unde i s-a recoltat două probe biologice de sânge.

Și un taximetrist din Suceava, oprit în cadrul acțiunii ”BACHUS” era băut, având concentrația de ”doar” 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ofițerul Epureanu a mai transmis că, în cadrul Acțiunii Bachus, au fost aplicate 662 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 345.000 lei și au fost confiscate bunuri in valoare de circa 220.000 lei.

19 infracțiuni constatate și 6 rețineri în arest, în cadrul acțiunii ”BACHUS”. O femeie, printre șoferii cu cele mai mari alcoolemii

19 infracțiuni constatate și 6 rețineri în arest, în cadrul acțiunii ”BACHUS”. O femeie, printre șoferii cu cele mai mari alcoolemii