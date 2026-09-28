18 ore de concurs, probe complexe și o evoluție excelentă pentru Ionela Sandu, la Olimpiada Meseriilor din Shanghai

Ionela Vasilica Sandu, proaspăt absolventă a Liceului „Vasile Deac” din Vatra Dornei, a făcut o figură bună la WorldSkills Shanghai 2026, China, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate meseriilor, cunoscută și sub numele de Olimpiada mondială a meseriilor.

Tânăra din Poiana Stampei a concurat la secțiunea Cooking/Gastronomie, unde a avut de trecut prin probe complexe, pe durata a patru zile, descurcându-se excelent în fața cerințelor dificile ale concursului.

La Shanghai, Ionela a avut de parcurs patru module, care au însumat 18 ore de probe practice. Cerințele au testat atât creativitatea și tehnica, cât și precizia, organizarea, rapiditatea și capacitatea de a lucra sub presiune.

Patru module de 18 ore

Primul dintre module a fost dedicat gastronomiei fine (Modern and Classical – Fine dining), unde concurenții au trebuit să realizeze un meniu inspirat din bucătăria clasică, cu amuse-bouche, starter vegetarian, consommé de pui, fel principal și un desert complex.

O altă probă (Fusion Bistro – Casual Dining) a combinat stilul street food internațional cu elementele unui fusion bistro premium.

Concurenții au avut de pregătit un aperitiv mystery, starter vegetarian pe bază de noodles sau paste, fel principal tip wok stir-fry și desert cu înghețată.

Probele au continuat cu modul 3 (Culinary Preparation & Knife Skills), unde concurenții au fost puși în situația de a tranșa un pui întreg în 13 piese, de a pregăti fileuri de pește umplute cu mousseline, fumet de pește și diferite tăieturi de legume. Printre cerințe s-au numărat și prepararea unei legume prin tehnica sous-vide și o probă surpriză de gastronomie moleculară.

Ultimul modul a testat percepția și atenția concurenților, inclusiv prin degustare „în orb”, identificarea ingredientelor cu ajutorul realității virtuale și identificarea unor pericole într-o bucătărie profesională virtuală, cu ajutorul tehnologiilor AI și AR.

18 ore de concurs, probe complexe și o evoluție excelentă pentru Ionela Sandu, la Olimpiada Meseriilor din Shanghai

Perioadă intensă de pregătire

Pe parcursul probelor, Ionela a făcut față cu succes cerințelor competiției, demonstrând pregătirea acumulată în anii de studiu și antrenamentele intense dinaintea plecării la Shanghai.

Participarea la competiția de la Shanghai a fost rezultatul unei perioade intense de pregătire și practică în domeniul gastronomiei. Alături de Chef Florin Kiss, Executive Chef și Expert WorldSkills, tânăra s-a pregătit atât pentru probele culinare, cât și pentru ritmul și presiunea specifice unei competiții internaționale.

„Pentru mine înseamnă enorm să reprezint România la WorldSkills Shanghai 2026. Este o mare responsabilitate, dar în același timp și o onoare și o confirmare a muncii pe care am depus-o până acum. Pasiunea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, iar pe parcurs mi-am dat seama că această pasiune poate deveni mult mai mult decât atât, poate deveni o meserie prin care să mă dezvolt continuu și să ajung la performanță”, declara Ionela Sandu înaintea competiției.

România a fost reprezentată la WorldSkills Shanghai 2026 de 13 concurenți, competiția reunind participanți din peste 70 de țări și regiuni.