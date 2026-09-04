18 formații se află pe tabloul ediției a XXV-a a Campionatului Județean de Old-Boys

Ediția a XXV-a a Campionatului Județean de Old-Boys se va desfășura cu 18 formații pe tabloul de concurs, este vorba de Industrial Pizza, Revine, Lipia cu de Toate, Ripac Hugo Veteo One, DOR ADF, Kalman, EcoOptic, Apa Design, Sercom Electric, Old Zimbru Siret, Camarazii Carpatis, Flamex, Amatorii, Burdujeni Grill, Fides Team, Mity&Friends, Termohabitat și JAD Consult Tesla. Competiția va începe luni, 7 septembrie, și se va încheia înainte de Crăciun.
Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Garden, de pe Serpentine.
Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.
Competiția se desfășoară în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.
Programul primei săptămâni în Campionatul Județean de old-boys:
Luni, 7 septembrie, ora 18.00: Industrial Pizza – Revine
Luni, 7 septembrie, ora 19.00: Lipia cu de Toate – Ripac Hugo Veteo One
Luni, 7 septembrie, ora 20.00: DOR ADF – Kalman
Luni, 7 septembrie, ora 21.00: EcoOptic – Apa Design
Marți, 8 septembrie, ora 18.00: Sercom Electric – Old Zimbru Siret
Marți, 8 septembrie, ora 19.00: Camarazii Carpatis – Flamex
Marți, 8 septembrie, ora 20.00: Amatorii – Burdujeni Grill
Marți, 8 septembrie, ora 21.00: Fides Team – Mity&Friends
Joi, 10 septembrie, ora 18.00: Termohabitat – JAD Consult Tesla
Joi, 10 septembrie, ora 19.00: Kalman – Lipia cu de Toate (meci în avans din etapa a XVI-a).