Social

170 de calculatoare recondiționate ajung la școli, ONG-uri și instituții din județul Suceava

170 de calculatoare recondiționate ajung la școli, ONG-uri și instituții din județul Suceava
170 de calculatoare recondiționate ajung la școli, ONG-uri și instituții din județul Suceava

Cinci unități școlare, Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc și patru ONG-uri sucevene vor primi 170 de calculatoare recondiționate prin proiectul „Dăm Click pe România”, demarat de asociația „Ateliere Fără Frontiere”.

Este vorba despre școlile din Verești, Păltinoasa, Zvoriștea și Nr. 6 Suceava, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Biblioteca Municipală din Câmpulung Moldovenesc, Asociația Județeană de Oină, Asociația „Euroactiv”, Asociația „Darul Binecuvântării” și Fundația Umanitară „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie”.

„Ateliere Fără Frontiere” a anunțat că „în urma procesului de selecție, 3.000 de calculatoare recondiționate vor fi donate către 203 organizații din 40 de județe și municipiul București, dintre care 99 de instituții de învățământ, 57 de ONG-uri și 47 instituții publice. Echipamentele vor ajunge la peste 58.000 de elevi, profesori și beneficiari ai serviciilor de sprijin din mediul rural și urban.

„Dăm Click pe România” este un proiect ce luptă pentru digitalizarea educației din România și scăderea decalajului educațional prin echiparea cu infrastructură digitală a organizațiilor educaționale ce activează în mediul rural sau urban marginalizat: grădinițe, școli, licee, organizații non-guvernamentale sau instituții publice cu caracter social. Nevoia de dotare IT rămâne accentuată în România, unde decalajele privind abilitățile digitale izolează comunități întregi.

Având în vedere numărul mare de solicitări, ”Ateliere Fără Frontiere” a decis să crească la 3.000 numărul echipamentelor donate, pentru a putea sprijini mai multe instituții. Cifrele confirmă că nevoia de astfel de resurse rămâne ridicată.

Evaluarea aplicațiilor a luat în calcul relevanța proiectelor, impactul comunitar, sustenabilitatea și fezabilitatea acestora.

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